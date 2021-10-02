Інформацію підтвердило керівництво летовища. Вони зазначили, що скасують усі нічні рейси.

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Комендантська година в аеропорту

Мешканці міста Бугене тривалий час вимагали заборонити нічні рейси в аеропорт Нант-Атлантік. Високий рівень шуму заважав їм спати та був причиною серйозних захворювань.

З 2022 року уряд введе відповідне обмеження та запровадить комендантську годину. Вона триватиме з опівночі до 6 ранку. Цьому передуватиме заборона на найгучніші літаки з 22:00 до опівночі. Посадка буде дозволена тільки в разі екстреної ситуації.

Держава також запровадила низку обмежень та прийняла метод "акустичної маржі". Він відрізняється від методу "реального сертифікованого шуму".

Цікаво знати! Близько 4 мільйонів європейців страждають від авіаційного шуму. Такі дані повідомили у Європейському агентстві захисту навколишнього середовища. Щоб виправили це, деякі аеропорти вводять низку обмежень та будують нові злітно-посадкові смуги, інші - змінюють траєкторію підльоту літака.