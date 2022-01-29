Франция исключила Украину из красного списка: что нужно знать туристам
Источник:Schengen Visa info
Просмотрев динамику заболеваемости в мире, французские власти решили исключить 12 стран из красного списка и поместить их в оранжевый.
Путешественники из оранжевых зон могут пересекать границу страны и получают некоторые смягчения. Рассказываем об особенностях въезда во Францию.
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Какие страны вышли из красного списка
В страны, исключенные из красного списка, вошли Украина, Молдова, Россия, а также девять южноафриканских стран – Мозамбик, Ботсвана, Лесото, Эсватини, ЮАР, Замбия, Зимбабве, Малави и Намибия, на которые ранее был наложен запрет на въезд из-за активного распространения на их территориях штамма коронавируса Омикрон.
Еще две страны также переместились в оранжевую зону из зеленой – это Австралия и Аргентина, где ситуация с COVID-19 наоборот обострилась.
Что нужно знать туристам из оранжевых зон
Все лица, въезжающие во Францию из стран, включенных в оранжевый список, освобождаются от требований самоизоляции при обязательном наличии сертификата о прививках. Все туристы должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов до прибытия во Францию.
Невакцинированные путешественники из оранжевой страны должны находиться в самоизоляции 7 дней после прибытия во Францию.
Красная и зеленая зоны
В красный список входят Афганистан, Беларусь, Демократическая Республика Конго, Грузия, Нигерия, Маврикий, Черногория, Пакистан, Суринам, Танзания, Турция и Соединенные Штаты Америки.
Что касается стран Европейского Союза и Шенгенской зоны, то они входят в зеленый список Франции, что означает, что туристы из этих стран могут въезжать во Францию по правилам облегченного въезда.
COVID-19 во Франции: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 29 января 2022 года во Франции выявлено 18 476 227 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 130 278 летальных;
- В то же время 11684843 человек побороли болезнь.