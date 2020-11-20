Фотограф и пианист 10 лет искал в Европе заброшенные фортепиано: 20 уникальных фото
Фотограф и пианист Ромен Тьерри 10 лет путешествовал по Европе в поисках заброшенных фортепиано, буквально выслеживал их, а когда находил – делал уникальные, яркие, эмоциональные фотографии. Ими Тьери доказывал, что даже забытое и закинутое способно сохранять свою душу и силу.
Фортепиано – сердце дома. А еще фортепиано тяжелые, поэтому их часто оставляют в заброшенных жилищах. Фотограф и пианист Ромен Тьери искренне убежден, что даже среди разрушенного пространства фортепиано способно сохранять свою силу.
- Поэтому Ромен 10 лет путешествует по Европе, выискивает заброшенные фортепиано и фотографирует их. Что из этого получилось – смотрите на Travel 24.
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С 2014 года Тьери сфотографировал более сотни фортепиано во многих местах потрясающей красоты по всей Европе. Ниже – подборка из 20 самых интересных во Франции, Польше, Бельгии, Германии, Австрии и Италии.
Франция
Забытое фортепиано в заброшенном замке во Франции, сейчас замок на реконструкции
Забытое фортепиано в заброшенном замке во Франции, иллюстрация 2018 года
Забытое фортепиано в заброшенном особняке во Франции, фото 2014 года
Забытое фортепиано в заброшенной вилле во Франции
Забытое фортепиано в заброшенном замке во Франции
Забытое фортепиано в заброшенном замке во Франции, фото сделано в 2019 году
Польша
Забытое фортепиано в заброшенном дворце в Польше, фото 2018 года
Забытое фортепиано в заброшенном дворце в Польше, иллюстрация 2018 года
Бельгия
Забытое фортепиано в заброшенном особняке в Бельгии, фото 2017 года
Забытое фортепиано в заброшенном здании в Бельгии, иллюстрация 2019 года
Германия
Забытое фортепиано в заброшенном санатории в Германии, фото 2014 года
Забытое фортепиано в заброшенном особняке в Германии
Забытое фортепиано в заброшенном особняке в Германии, иллюстрация 2017 года
Забытое фортепиано в заброшенном бальном зале в Германии, фото 2018 года
Забытое фортепиано в заброшенном особняке в Германии
Италия
Забытое фортепиано на заброшенной вилле в Италии
Забытое фортепиано на заброшенной вилле в Италии, иллюстрация 2020 года
Забытое фортепиано в заброшенной вилле на Сицилии, фото 2020 года
Австрия
Забытое фортепиано в заброшенном доме в Австрии, фото 2019 года
Забытое фортепиано в заброшенном особняке в Австрии, иллюстрация 2019 года
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