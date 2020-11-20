Фотограф і піаніст Ромен Тьєрі 10 років мандрував Європою у пошуках покинутих фортепіано, буквально вистежував їх, а коли знаходив – робив унікальні, яскраві, емоційні світлини. Ними Тьєрі доводив, що навіть забуде й закинуте здатне зберігати свою душу та силу.

Фортепіано – осердя оселі. А ще фортепіано важкі, тому їх часто залишають у покинутих будинках. Фотограф та піаніст Ромен Тьєрі щиро переконаний, що навіть посеред зруйнованого простору фортепіано зберігати свою силу.

Тому Ромен 10 років мандрує Європою, вишукує покинуті фортепіано та фотографує їх. Що з цього вийшло – дивіться на Travel 24.

Це цікаво Ніяких селфі: в яких туристичних місцях категорично заборонено робити фото

"Реквієм для фортепіано": серія унікальних фотографій

З 2014 року Тьєрі сфотографував понад сотню фортепіано у багатьох місцях приголомшливої ​​краси по всій Європі. Нижче – добірка із 20 найцікавіших із Франції, Польщі, Бельгії, Німеччини, Австрії та Італії.

Франція



Забуте фортепіано у занедбаному замку у Франції, зараз замок на реконструкції



Забуте фортепіано у занедбаному замку у Франції, ілюстрація 2018 року



Забуте фортепіано у занедбаному особняку у Франції, фото 2014 року



Забуте фортепіано у занедбаній віллі у Франції



Забуте фортепіано у занедбаному замку у Франції



Забуте фортепіано у занедбаному замку у Франції, фото зроблене у 2019 році

Польща



Забуте фортепіано в занедбаному палаці в Польщі, фото 2018 року



Забуте фортепіано в занедбаному палаці в Польщі, ілюстрація 2018 року

Бельгія



Забуте фортепіано в занедбаному особняку в Бельгії, фото 2017 року



Забуте фортепіано в занедбаній будівлі в Бельгії, ілюстрація 2019 року

Німеччина



Забуте фортепіано в занедбаному санаторії в Німеччині, фото 2014 року



Забуте фортепіано в покинутому особняку в Німеччині



Забуте фортепіано в покинутому особняку в Німеччині, ілюстрація 2017 року



Забуте фортепіано в занедбаному бальному залі в Німеччині, фото 2018 року



Забуте фортепіано в покинутому особняку в Німеччині

Італія



Забуте фортепіано в занедбаній віллі в Італії



Забуте фортепіано в занедбаній віллі в Італії, ілюстрація 2020 року



Забуте фортепіано в занедбаній віллі на Сицилії, фото 2020 року

Австрія



Забуте фортепіано в занедбаному будинку в Австрії, фото 2019 року



Забуте фортепіано в занедбаному особняку в Австрії, ілюстрація 2019 року

Неймовірно красиво Зворушливі пейзажі Північної Америки: 50 крутих фото з усіх 50 штатів