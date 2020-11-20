Фотограф і піаніст 10 років шукав у Європі покинуті фортепіано: 20 унікальних фото
Фотограф і піаніст Ромен Тьєрі 10 років мандрував Європою у пошуках покинутих фортепіано, буквально вистежував їх, а коли знаходив – робив унікальні, яскраві, емоційні світлини. Ними Тьєрі доводив, що навіть забуде й закинуте здатне зберігати свою душу та силу.
Фортепіано – осердя оселі. А ще фортепіано важкі, тому їх часто залишають у покинутих будинках. Фотограф та піаніст Ромен Тьєрі щиро переконаний, що навіть посеред зруйнованого простору фортепіано зберігати свою силу.
- Тому Ромен 10 років мандрує Європою, вишукує покинуті фортепіано та фотографує їх. Що з цього вийшло – дивіться на Travel 24.
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"Реквієм для фортепіано": серія унікальних фотографій
З 2014 року Тьєрі сфотографував понад сотню фортепіано у багатьох місцях приголомшливої краси по всій Європі. Нижче – добірка із 20 найцікавіших із Франції, Польщі, Бельгії, Німеччини, Австрії та Італії.
Франція
Забуте фортепіано у занедбаному замку у Франції, зараз замок на реконструкції
Забуте фортепіано у занедбаному замку у Франції, ілюстрація 2018 року
Забуте фортепіано у занедбаному особняку у Франції, фото 2014 року
Забуте фортепіано у занедбаній віллі у Франції
Забуте фортепіано у занедбаному замку у Франції
Забуте фортепіано у занедбаному замку у Франції, фото зроблене у 2019 році
Польща
Забуте фортепіано в занедбаному палаці в Польщі, фото 2018 року
Забуте фортепіано в занедбаному палаці в Польщі, ілюстрація 2018 року
Бельгія
Забуте фортепіано в занедбаному особняку в Бельгії, фото 2017 року
Забуте фортепіано в занедбаній будівлі в Бельгії, ілюстрація 2019 року
Німеччина
Забуте фортепіано в занедбаному санаторії в Німеччині, фото 2014 року
Забуте фортепіано в покинутому особняку в Німеччині
Забуте фортепіано в покинутому особняку в Німеччині, ілюстрація 2017 року
Забуте фортепіано в занедбаному бальному залі в Німеччині, фото 2018 року
Забуте фортепіано в покинутому особняку в Німеччині
Італія
Забуте фортепіано в занедбаній віллі в Італії
Забуте фортепіано в занедбаній віллі в Італії, ілюстрація 2020 року
Забуте фортепіано в занедбаній віллі на Сицилії, фото 2020 року
Австрія
Забуте фортепіано в занедбаному будинку в Австрії, фото 2019 року
Забуте фортепіано в занедбаному особняку в Австрії, ілюстрація 2019 року
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