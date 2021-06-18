Розовые озера Херсонщины показали с высоты птичьего полета: удивительные фото и видео

Херсонщина имеет много изюма для летнего отдыха. В последнее время приобрели популярность лемурийских или розовое озеро, Сиваш и Арабатская коса. Эти курортные локации с высоты птичьего полета имеют еще более захватывающий вид.

Фото и видео сделал путешественник из Запорожья Евгений Вик во время велопохода по Азову. Эти фотографии – результат 5 дня путешествия.

Актуально Где провести Троицу-2021: интересные направления для автопутешествий

Пейзажи Херсонщины

Наибольшая концентрация соленых озер в Украине – в Херсонской области. Именно здесь расположена система заливов озера Сиваш – их около 200. Уникальность заключается в розовой воде и высокой концентрации соли. В некоторых заливах в жаркие дни она может достигать 87%.

Невероятные озера Херсонщины / Фото с фейсбук страницы Евгения Вика

К слову Жемчужина Херсонщины: что нужно знать о розовом Лемурийском озере и его целебных свойствах

Захватывающий вид на розовые озера: видео