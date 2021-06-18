Фото та відео зробив мандрівник із Запоріжжя Євген Вік під час велопоходу по Азову. Ці світлини – результат 5 дня мандрівки.

Актуально Де провести Трійцю-2021: цікаві напрямки для автомандрівки

Краєвиди Херсонщини

Найбільша концентрація солених озер в Україні – у Херсонській області. Саме тут розташована система заток озера Сиваш – їх близько 200. Унікальність полягає у рожевій воді та високої концентрації солі. В деяких затоках у спекотні дні вона може сягати 87%.

Неймовірні озера Херсонщини / Фото з фейсбук сторінки Євгена Віка

До теми Перлина Херсонщини: що треба знати про рожеве Лемурійське озеро та його цілющі властивості

Захопливий вид на рожеві озера: відео