Фото та відео зробив мандрівник із Запоріжжя Євген Вік під час велопоходу по Азову. Ці світлини – результат 5 дня мандрівки.
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Краєвиди Херсонщини
Найбільша концентрація солених озер в Україні – у Херсонській області. Саме тут розташована система заток озера Сиваш – їх близько 200. Унікальність полягає у рожевій воді та високої концентрації солі. В деяких затоках у спекотні дні вона може сягати 87%.
Неймовірні озера Херсонщини / Фото з фейсбук сторінки Євгена Віка
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