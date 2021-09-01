"Страна белых ночей и северных сияний" ослабляет правила въезда для иностранных туристов

Совершить путешествие в страну озер и болот и белых ночей и северных сияний мечтает немало туристов. Конечно, говорится о Финляндии.

С 1 сентября страна ослабляет правила въезда. Теперь путешественники из "безопасных" стран не обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от COVID-19.

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Согласно релизу, "безопасными странами" считаются те, которые не имеют высокого количества инфицированных и риск заражения COVID-19 низок. К ним относятся: Гонконг, Китай, Макао, Мальта, Тайвань, Венгрия, Новая Зеландия, Польша и Ватикан, а также некоторые норвежские и шведские муниципалитеты.

Кроме того, туристам, которые прибывают из этих государств, не нужно проходить повторное тестирование на COVID-19 в течение 72 – 120 часов после прибытия в Финляндию.

Зато путешественники, приезжающие из других стран, в частности из Украины, обязаны предъявить один из документов:

свидетельство о выздоровлении от COVID-19 в течение последних шести месяцев;

подтверждение о полном курсе вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный до прибытия.

Вакцины, которые признает Финляндия:

Comirnaty (Pfizer-BionTech) COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna) Vaxzevria (AstraZeneca) Janssen (Johnson & Johnson) BIBP / Sinopharm Covishield CoronaVac

В правительстве Финляндии отметили, что новые условия будут действовать до 15 октября 2021 года, а перечень стран и регионов и эпидемиологическая ситуация будут пересматриваться каждые две недели.

По данным Worldometer , по состоянию на 1 сентября 2021 в Финляндии обнаружено 127 182 случаев заражения коронавирусом, из них 1 018 летальных.

Отметим, ранее украинский лоукостер Bees Airline получил разрешение на регулярные рейсы из Киева в столицу Финляндии – Хельсинки.