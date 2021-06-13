В финальной серии "Путешествуй по Украине" Комаров показал, как добывают "белое золото" Карпат

Дмитрий Комаров продолжает путешествовать по Украине и знакомить телезрителей с родными краями. В финальной серии первого сезона "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" ведущий стал пастухом и узнал древние традиции гуцулов-сыроделов.

Путешественник начал свое путешествие с самого высокогорного города Украины – Рахова. Многим кажется, что это неприметное местечко, но на самом деле оно имеет много уникальных особенностей.

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Кроме того, что оно расположено выше, чем любой другой населенный пункт Украины, здесь еще и самый большой перепад высот: самая низкая улица расположена на высоте 400 метров, а самая высокая – на 1200 метров над уровнем моря.

Географический центр Европы

О главной особенности города говорит неприметный знак на обочине дороги недалеко от Рахова. Это стела, которая обозначает, что здесь расположен географический центр Европы. Более 130 лет назад географы Австро-Венгрии приняли все крайние точки Европы, включая острова, и провели линии. Точкой, где эти линии пересеклись, стал поселок Деловое в Закарпатской области.



Дмитрий Комаров показал географический центр Европы / Фото: Instagram / @komarovmir

И хотя на звание "центра Европы" претендует несколько городов в зависимости от методов расчета, "украинский" центр является особенным: люди верят, что он исполняет желания. Поэтому бросают здесь на удачу монетки и, касаясь "пупа Европы", обязательно загадывают желание.

"Белое золото" Карпат

Далее Комаров отправился высоко в горы, чтобы найти украинское "белое золото" и познакомиться с культурой гуцулов.

Добраться до "месторождения белого золота" непросто. Нужно преодолеть сложные карпатские дороги. Это возможно сделать только пешком, на лошадях, местными вездеходами или на багги.



Комаров показал, как добывают "белое золото" Карпат / Фото: Instagram / @komarovmir

Хочу отметить важный момент для всех, кто захочет приехать в Карпаты и покататься на багги или в джип-тур. Уточняйте у организаторов, путешествие будет дорогами или нет. Ни в коем случае нельзя ездить заповедной территорией, нельзя портить те места, где не ездят машины, – говорит Дмитрий Комаров.

Но самое страшное здесь не дороги, а аварии на местных мостах. В таких случаях машинам приходится проезжать горные реки вброд или ехать в объезд. Дмитрий Комаров со съемочной группой стал свидетелем ситуации, когда под лесовозом сломался мост. Команде пришлось преодолевать реку вброд.

Преодолев сложный путь, они добрались до главной цели своего путешествия – места рождения "белого золота Карпат". Это не подземные самородки или благородный металл, а гуцульский сыр, который изготавливают только здесь.



Новый выпуск "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" / Фото: пресс-служба 1+1

Карпатские сыры производят в небольшом доме посреди долины по старинному рецепту. Настоящих сыроварен осталось единицы, но их все еще можно увидеть и посетить в окрестностях пгт Верховина, которую Дмитрий Комаров называет одним из самых перспективных туристических направлений Карпат.

Верховина – отправная точка большинства туристических маршрутов. Здесь компактно расположены главные туристические магниты нашего горного региона. Если вы хотите изучить Карпаты, то мы рекомендуем начинать именно здесь, – советует Дмитрий.

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Гуцульские пастухи изготавливают карпатскую брынзу, будз, вурду. Они зажигают костер – местный "вечный огонь", который горит в домах на долинах с весны до осени. Если костер гаснет, это считается плохой приметой, поэтому у пастухов есть человек, который ежедневно контролирует огонь.



Ведущий присоединился к пастухам, чтобы узнать все секреты производства эксклюзивных карпатских твердых сыров / Фото: Instagram / @komarovmir

Еще одним эксклюзивом выпуска стал кулинарный мастер-класс гуцульской кухни от опытного грибника Юрия Соломченка. Он поделился уникальным рецептом карпатской ухи и рассказал, зачем в нее погружают угля.

Конец первого сезона проекта

Путешествие в Карпаты станет последней серией первого сезона "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым".

Предупреждая вопрос, сразу говорю – будет второй сезон, – сообщил ведущий в своем Инстаграме.

Подробнее смотрите в новом выпуске:



Отметим, ранее Комаров показал отдых на "украинских Мальдивах" – острове Джарылгач – и познакомился с украинским Робинзоном Крузо.