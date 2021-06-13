Мандрівник почав свою подорож з найвисокогірнішого міста України – Рахова. Багато кому здається, що це непримітне містечко, але ж насправді воно має багато унікальних особливостей.

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Крім того, що воно розташоване вище, ніж будь-який інший населений пункт України, тут ще й найбільший перепад висот: найнижча вулиця розташована на висоті 400 метрів, а найвища – на 1200 метрів над рівнем моря.

Географічний центр Європи

Про головну особливість міста говорить непримітний символ на узбіччі дороги неподалік від Рахова. Це стела, яка позначає, що тут розташований географічний центр Європи. Понад 130 років тому географи Австро-Угорщини взяли усі крайні точки Європи, включаючи острови, і провели лінії. Точкою, де ці лінії перетнулися, стало селище Ділове в Закарпатській області.



Дмитро Комаров показав географічний центр Європи / Фото: Instagram / @komarovmir

І хоч на звання "центру Європи" претендує декілька міст залежно від методів розрахунку, "український" центр є особливим: люди вірять, що він виконує бажання. Тому кидають тут на удачу монетки та, торкаючись "пупа Європи", обов'язково загадують бажання.

"Біле золото" Карпат

Далі Комаров вирушив високо у гори, щоб знайти українське "біле золото" і познайомитися з культурою гуцулів.

Дістатися до "родовища білого золота" непросто. Потрібно подолати складні карпатські дороги. Це можливо зробити лише пішки, на конях, місцевими всюдиходами або на багі.



Комаров показав, як добувають "біле золото" Карпат / Фото: Instagram / @komarovmir

Хочу зазначити важливий момент для всіх, хто захоче приїхати в Карпати та покататися на багі або в джип-тур. Уточнюйте у організаторів, подорож буде дорогами чи ні. В жодному разі не можна їздити заповідною територією, не можна псувати ті місця, де не їздять машини, – каже Дмитро Комаров.

Але найстрашніше тут не дороги, а аварії на місцевих мостах. У таких випадках машинам доводиться проїжджати гірські річки вбрід або їхати в об'їзд. Дмитро Комаров зі знімальною групою став свідком ситуації, коли під лісовозом зламався міст. Команді довелося долати річку вбрід.

Подолавши складний шлях, вони добралися до головної мети своєї подорожі – місця народження "білого золота Карпат". Це не підземні самородки або благородний метал, а гуцульський сир, який виготовляють тільки тут.



Новий випуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / Фото: пресслужба 1+1

Карпатські сири виробляють в невеликому будинку посеред полонини за старовинним рецептом. Справжніх сироварень залишилося одиниці, але їх все ще можна побачити і відвідати в околицях смт Верховина, яку Дмитро Комаров називає одним з найперспективніших туристичних напрямків Карпат.

Верховина – відправна точка більшості туристичних маршрутів. Тут компактно розташовані головні туристичні магніти нашого гірського регіону. Якщо ви хочете вивчити Карпати, то ми рекомендуємо починати саме тут, – радить Дмитро.

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Гуцульські пастухи виготовляють карпатську бринзу, будз, вурду. Вони запалюють ватру – місцевий "вічний вогонь", який горить в будинках на полонинах з весни до осені. Якщо ватра гасне, це вважається поганою прикметою, тому у пастухів є людина, яка щодня контролює вогонь.



Ведучий приєднався до пастухів, щоб пізнати всі секрети виробництва ексклюзивних карпатських твердих сирів / Фото: Instagram / @komarovmir

Ще одним ексклюзивом випуску став кулінарний майстер-клас гуцульської кухні від досвідченого грибника Юрія Соломченка. Він поділився унікальним рецептом карпатської юшки і розповів, навіщо в неї занурюють вугілля.

Кінець першого сезону проєкту

Подорож до Карпат стане останньою серією першого сезону “Мандруй Україною з Дмитром Комаровим”.

Попереджаючи питання, відразу кажу – буде другий сезон, – повідомив ведучий у своєму Інстаграмі.

Детальніше дивіться у новому випуску: