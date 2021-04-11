Travel24 предлагает подборку наиболее ярких фильмов о выживании в необычных условиях. Поверьте, все было против выживания персонажей.
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Лучшие фильмы о выживании
"В плену стихии" / Adrift
Фильм основан на реальной истории любви, потери и выживания. Теми и Ричард встречаются на Таити и влюбляются друг в друга. Продолжить свой путь влюбленные решают вместе. На шикарной яхте они отправляются покорять просторы Тихого океана. Внезапный мощный шторм, сильнейшый в истории, подвергает испытанию на прочность их судно, а молодые люди становятся заложниками разбушевавшейся стихии.
"В плену стихии": смотрите трейлер онлайн
"Дикая" / Wild
Шерил Стрейд после развода с мужем и смерти матери решает пешком пройти часть тихоокеанской тропы Pacific Crest Trail в США длиной 1770 метров. Это опасное горное направление, что пролегает через горы и леса, оно живописное, но в то же время очень опасное, особенно для женщины, которая путешествует одна. Зато в таком маршруте – времени на подумать предостаточно.
"Дикая": смотрите трейлер онлайн
"Невозможное" / The Impossible
Супруги с тремя детьми весело проводят время в Таиланде. Ничего не предвещало беды. Но однажды остров накрывают огромные волны, которые разрушают все на своем пути. Разрушительное цунами разлучает родителей. Сюжет разворачивается вокруг спасения всех людей от катастрофы. Однако все внимание приковано к семье Беннеттов. Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время землетрясения и цунами 2004 года в Индийском океане.
"Невозможное": смотрите трейлер онлайн
"127 часов" / 127 hours
Главный герой обожает покорять дикие и опасные горные пики и исследовать глубокие пещеры. Но это довольно опасное хобби. Во время очередного похода, о котором он не сообщил никому, мужчина остается один без возможности вызвать помощь и без запасов продовольствия. Длинные 127 часов он борется с природой за свою жизнь, собрав в кулак свою волю и мужество.
"127 часов": смотрите трейлер онлайн
"Джунгли" / Jungle
Йосси Гинсберг с детства увлекался приключенческими книгами и мечтал когда-то оказаться на месте героев. Когда мужчине поступило предложение отправиться в джунгли Боливии, поскольку у одного из местных племен имеются значительные запасы золота, он и секунды не думал – согласился сразу. Как встретят джунгли неподготовленного к физическим испытаниям мужчину?
"Джунгли": смотрите трейлер онлайн
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"Отмель" / The Shallows
Мексика, дикий пляж на берегу океана, большие волны – отличное место для отчаянных серфингистов. Вроде все способствует юной отважной Нэнси, однако коварный океан преподносит ей "сюрприз" – голодную гигантскую акулу, которая кусает спортсменку и загоняет на скалистый остров, что исчезает во время прилива под водой. Но девушка не собирается так легко сдаваться и принимает вызов, борясь за выживание до конца.
"Отмель": смотрите трейлер онлайн
"Гора между нами" / The Mountain Between Us
Врач Бен и писательница Алекс единственные, кто уцелел после страшной авиакатастрофы. Теперь они должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор Колорадо. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасное путешествие длиной в сотни километров.
"Гора между нами": смотрите трейлер онлайн
Удачного просмотра!