Ловушка для туриста: где в Венеции нельзя есть мороженое, чтобы не получить штраф в 200 евро

Романтическое путешествие по каналам Венеции едва не обернулось для путешественницы-журналистки немалым финансовым штрафом из-за одного неочевидного поступка. Даже невинная попытка отдохнуть на ступеньках способна испортить впечатления от итальянского отпуска, если не знать строгих местных законов.

Популярный итальянский город на воде привлекает миллионы путешественников, однако его строгие правила могут стать неприятным сюрпризом для неподготовленных гостей, пишет Business Insider.

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О своём неудачном опыте, который едва не обошёлся ей в кругленькую сумму, рассказала тревел-журналистка Джои Хендлер. Девушка чуть не получила штраф за обычное желание съесть джелато в тени.

Где нельзя есть мороженое в Венеции?

История произошла во время двухнедельного тура по Европе, когда Джои Гендлер приехала в Венецию. После длительной пешеходной экскурсии она проголодалась, однако все окружающие кафе и рестораны были переполнены. Не найдя свободного столика, девушка решила купить традиционное итальянское мороженое и немного отдохнуть. Она присела на ступеньку в тени, даже не подозревая, что нарушает закон.



В Венеции нельзя есть, сидя на земле / Фото Pexels

Как только путешественница собралась попробовать десерт, как заметила активные жесты местных работников, которые настойчиво просили её встать. Оказалось, что за такую мелочь в городе предусмотрено строгое наказание.

Я уже собиралась попробовать первую ложку, когда сотрудники неподалеку начали активно жестикулировать, показывая мне, чтобы я встала. Как выяснилось, я нарушила правило этикета, за которое, согласно информации городских властей Венеции, могут оштрафовать на сумму от 100 до 200 евро,

– поделилась журналистка.

Какие правила поведения действуют на улицах Венеции?

Местные власти очень придирчиво относятся к сохранению исторического облика города и поддержанию чистоты. Официальные правила поведения четко регламентируют, где именно туристам запрещено останавливаться для отдыха или перекуса.

На официальном сайте городских властей Венеции говорится, что в городе нельзя:

употреблять еду и напитки, сидя на земле;

сидеть и лежать на набережных и фундаментах зданий, памятниках, мостах, лестницах, колодцах и специальных помостах, предназначенных для передвижения во время наводнений.

Помимо штрафа от 100 до 200 евро, к нарушителям может быть применен так называемый DASPO — временный запрет на посещение определенного района города. Муниципальная полиция тщательно следит за соблюдением этих требований.

Представители местных властей запрещают определенные виды поведения в целях сохранения чистоты города и его исторического ландшафта, а также в интересах безопасности и общественной гигиены. За их нарушение предусмотрены административные штрафы — от 25 до 500 евро,

Среди других строгих запретов для гостей Венеции — купание в каналах, прогулки по городу в купальниках, кормление голубей и чаек, передвижение на велосипедах в определенных районах и ночевка в общественных местах.

Сколько стоит вход в Венецию и какие изменения готовит мэрия?

Помимо штрафов, путешественникам приходится сталкиваться с дополнительными финансовыми расходами. В 2024 году Венеция стала первым городом в мире, ввёл взимание платы за вход для однодневных посетителей. Изначально этот сбор составлял 5 евро и действовал только в пиковые дни с апреля по июль, но впоследствии систему расширили.

Новый мэр города Симоне Вентурини планирует существенно ужесточить эту меру и повысить плату до 50 евро, чтобы ограничить поток туристов. Однако такие инициативы вызывают серьезное возмущение среди бывших чиновников и правозащитников.