Для многих путешественников местные обычаи становятся настоящим открытием, а некоторые ошибки могут стоить сотни евро, пишет The Independent. О тонкостях итальянского этикета и негласных правилах поведения рассказала журналистка Элизабет Гит, которая проживает в стране уже 17 лет.

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Какие правила действуют в итальянских ресторанах и кафе?

Недавно тема ресторанного этикета в Италии оказалась в центре внимания из-за прецедентного решения Верховного суда. Суд встал на сторону отеля, ресторан которого отказался бесплатно наливать гости воду из-под крана.

Фемида постановила, что заведения не обязаны предоставлять бесплатную водопроводную воду и могут предлагать исключительно бутилированную за отдельную плату. Это обусловлено тем, что во многих регионах вода из-под крана имеет специфический минеральный привкус, поэтому даже местные жители покупают фильтрованную или бутилированную воду.

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Еще одно важное правило касается кофе. В Италии убеждены, что молоко после сытного обеда или ужина вредит пищеварению. Именно поэтому капучино и другие молочные кофейные напитки здесь принято пить только утром, примерно до 11:00. Конечно, если вы закажете капучино позже, вам его приготовят, но официант вряд ли удержится от удивленного взгляда.



Капучино в Италии пьют только утром / Фото Pinterest

Кроме этого, итальянцы имеют особое отношение к хлебу и сыру. Здесь не принято окунать хлеб в оливковое масло перед трапезой – его оставляют на конец, чтобы собрать остатки соуса с тарелки. Также кулинарным табу является просьба добавить тертый сыр к пасте или ризотто с морепродуктами, ведь считается, что сыр полностью перебивает нежный вкус рыбы.



Дополнительный сыр к пасте – кулинарное табу итальянцев / Фото Pinterest

Почему не стоит самостоятельно выбирать фрукты на рынке и как одеваться в церковь?

Колоритные местные рынки привлекают туристов яркими красками, однако здесь действует строгое правило: никогда не прикасайтесь к овощам и фруктам руками. Чтобы выбрать товар, достаточно просто указать на него продавцу и назвать нужное количество. Он сам все взвесит и упакует.

Особое внимание следует уделить гардеробу во время посещения религиозных объектов. Хотя современные требования стали несколько лояльнее, заходить в храмы с открытыми плечами или в коротких шортах и юбках выше колена до сих пор считается неуважением. Это правило одинаково как для женщин, так и для мужчин, поэтому в жаркие дни стоит иметь с собой легкий шарф, чтобы прикрыться.

За что туристам грозят штрафы?

Самым серьезным нарушением, которое каждое лето совершают иностранцы, являются попытки освежиться в общественных фонтанах. Купание, хождение по воде или даже попытка посидеть на краю исторических сооружений, например фонтан Треви в Риме или каналы в Венеции, являются строго незаконными. За такие действия предусмотрен штраф от 450 евро, а также выселение из города или пожизненный запрет приближаться к памятнику.



В городских фонтанах запрещено купаться / Фото Pinterest

Также не стоит устраивать пикники на лестнице церквей или известных исторических локаций. Прогулка с мороженым или пиццей в руках не запрещена, но за перекус на культурных объектах полиция может оштрафовать или сделать строгое замечание.

Существуют и необычные предрассудки, связанные с алкоголем. Например, в Италии не одобряют, когда вино наливают, держа бутылку ладонью вверх. Этот жест исторически ассоциируется с дворцовыми интригами и отравлениями, поэтому некоторые итальянцы до сих пор относятся к нему с опаской.

В какую ловушку туристы могут попасть в Риме?

Незнание местных реалий и невнимательность часто становятся причиной того, что путешественники переплачивают бешеные деньги за обычные вещи. Ранее мы рассказывали о неприятном инциденте в Риме, где американскую пару туристов заставили заплатить 44 евро за два мороженого (2263 гривны).

Продавцы джелатерии недалеко от площади Пьяцца Навона воспользовались невнимательностью гостей и добавили к чеку незаказанные топинги и сладости, выдав их за часть стандартной порции.

Чтобы избежать подобных неприятностей и существенно уменьшить расходы во время отпуска, стоит пользоваться проверенными советами от местных жителей. В частности, итальянцы рекомендуют:

выбирать заведения питания в тихих двориках и на узких улочках подальше от главных туристических маршрутов;

всегда проверять меню перед заказом и уточнять стоимость дополнительных ингредиентов;

пользоваться общественным транспортом вместо такси и арендованных авто в пределах крупных городов.

Уважение к местным традициям, вежливость в общении с персоналом и внимательность к деталям гарантируют, что ваше путешествие в Италию оставит только приятные воспоминания и не нанесет удар по кошельку.