Популярный итальянский город на воде привлекает миллионы путешественников, однако его строгие правила могут стать неприятным сюрпризом для неподготовленных гостей, пишет Business Insider.

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О своём неудачном опыте, который едва не обошёлся ей в кругленькую сумму, рассказала тревел-журналистка Джои Хендлер. Девушка чуть не получила штраф за обычное желание съесть джелато в тени.

Где нельзя есть мороженое в Венеции?

История произошла во время двухнедельного тура по Европе, когда Джои Гендлер приехала в Венецию. После длительной пешеходной экскурсии она проголодалась, однако все окружающие кафе и рестораны были переполнены. Не найдя свободного столика, девушка решила купить традиционное итальянское мороженое и немного отдохнуть. Она присела на ступеньку в тени, даже не подозревая, что нарушает закон.



В Венеции нельзя есть, сидя на земле / Фото Pexels

Как только путешественница собралась попробовать десерт, как заметила активные жесты местных работников, которые настойчиво просили её встать. Оказалось, что за такую мелочь в городе предусмотрено строгое наказание.

Я уже собиралась попробовать первую ложку, когда сотрудники неподалеку начали активно жестикулировать, показывая мне, чтобы я встала. Как выяснилось, я нарушила правило этикета, за которое, согласно информации городских властей Венеции, могут оштрафовать на сумму от 100 до 200 евро,

– поделилась журналистка.

Какие правила поведения действуют на улицах Венеции?

Местные власти очень придирчиво относятся к сохранению исторического облика города и поддержанию чистоты. Официальные правила поведения четко регламентируют, где именно туристам запрещено останавливаться для отдыха или перекуса.

На официальном сайте городских властей Венеции говорится, что в городе нельзя:

употреблять еду и напитки, сидя на земле;

сидеть и лежать на набережных и фундаментах зданий, памятниках, мостах, лестницах, колодцах и специальных помостах, предназначенных для передвижения во время наводнений.

Помимо штрафа от 100 до 200 евро, к нарушителям может быть применен так называемый DASPO — временный запрет на посещение определенного района города. Муниципальная полиция тщательно следит за соблюдением этих требований.

Представители местных властей запрещают определенные виды поведения в целях сохранения чистоты города и его исторического ландшафта, а также в интересах безопасности и общественной гигиены. За их нарушение предусмотрены административные штрафы — от 25 до 500 евро,

Среди других строгих запретов для гостей Венеции — купание в каналах, прогулки по городу в купальниках, кормление голубей и чаек, передвижение на велосипедах в определенных районах и ночевка в общественных местах.

Сколько стоит вход в Венецию и какие изменения готовит мэрия?

Помимо штрафов, путешественникам приходится сталкиваться с дополнительными финансовыми расходами. В 2024 году Венеция стала первым городом в мире, ввёл взимание платы за вход для однодневных посетителей. Изначально этот сбор составлял 5 евро и действовал только в пиковые дни с апреля по июль, но впоследствии систему расширили.

Новый мэр города Симоне Вентурини планирует существенно ужесточить эту меру и повысить плату до 50 евро, чтобы ограничить поток туристов. Однако такие инициативы вызывают серьезное возмущение среди бывших чиновников и правозащитников.