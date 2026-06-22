Популярне італійське місто на воді приваблює мільйони мандрівників, проте його жорсткі правила можуть стати неприємним сюрпризом для непідготовлених гостей, пише Business Insider.

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Про свій невдалий досвід, який ледь не коштував кругленької суми, розповіла тревел-журналістка Джої Гендлер. Дівчина мало не отримала штраф за звичайне бажання з'їсти джелато в затінку.

Де не можна їсти морозиво у Венеції?

Історія трапилася під час двотижневого туру Європою, коли Джої Гендлер приїхала до Венеції. Після тривалої пішохідної екскурсії вона зголодніла, проте всі навколишні кафе та ресторани були переповнені. Не знайшовши вільного столика, дівчина вирішила придбати традиційне італійське морозиво та трохи відпочити. Вона присіла на сходинку в затінку, навіть не підозрюючи, що порушує закон.



У Венеції не можна їсти сидячи на землі / Фото Pexels

Тільки-но мандрівниця збиралася скуштувати десерт, як помітила активні жести місцевих працівників, які наполегливо просили її підвестися. Виявилося, що за таку дрібницю у місті передбачено суворе покарання.

Я вже збиралася скуштувати першу ложку, коли працівники неподалік почали активно жестикулювати, показуючи мені, щоб я підвелася. Як з'ясувалося, я порушила правило етикету, за яке, згідно з інформацією міської влади Венеції, можуть оштрафувати на суму від 100 до 200 євро,

– поділилася журналістка.

Які правила поведінки діють на вулицях Венеції?

Місцева влада дуже прискіпливо ставиться до збереження історичного вигляду міста та підтримання чистоти. Офіційні правила поведінки чітко регламентують, де саме туристам заборонено зупинятися для відпочинку чи перекусу.

На офіційному сайті міської влади Венеції йдеться про те, що в місті не можна:

вживати їжу й напої сидячи на землі;

не сидіти і не лежати на набережних і фундаментах будівель, пам'ятниках, мостах, сходах, колодязях і спеціальних помостах, призначених для пересування під час повеней.

Окрім штрафу від 100 до 200 євро, до порушників можуть застосувати так званий DASPO – тимчасову заборону на відвідування певного району міста. Муніципальна поліція ретельно стежить за дотриманням цих вимог.

Представники місцевої влади забороняють певні види поведінки задля збереження чистоти міста та його історичного ландшафту, а також з огляду на безпеку і громадську гігієну. За їх порушення передбачені адміністративні штрафи – від 25 до 500 євро,

Серед інших суворих заборон для гостей Венеції – купання в каналах, прогулянки містом у купальниках, годування голубів та чайок, пересування на велосипедах у певних районах та ночівля у громадських місцях.

Скільки коштує вхід до Венеції та які зміни готує мерія?

Окрім штрафів, мандрівникам доводиться стикатися з додатковими фінансовими витратами. У 2024 році Венеція стала першим містом у світі, яке запровадило плату за вхід для одноденних відвідувачів. Спочатку цей збір становив 5 євро та діяв лише у пікові дні з квітня по липень, але згодом систему розширили.

Новий мер міста Сімоне Вентуріні планує суттєво посилити цей захід та підняти плату до 50 євро, щоб обмежити потік туристів. Проте такі ініціативи викликають серйозне обурення серед колишніх посадовців та правозахисників.