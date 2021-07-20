Откроется больше достопримечательностей для туристов: Египет ослабляет COVID-ограничения

Поток туристов в Египет не исчерпывается никогда, тем более летом. До недавнего времени страна отказывалась снимать много карантинных ограничений, но все же некоторые ослабила.

В частности, откроются дискотеки и ночные клубы. При этом сохраняется запрет на подачу кальяна в ресторанах, кафе и общественных местах.

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Отмечается, что в Египте продолжают смягчать антикоронавирусные ограничения, перезапуская сферу досуга.

Через 16 месяцев Министерство туризма и древностей позволило возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек, в том числе тех, которые расположены в гостиничных комплексах, – говорится в сообщении.

Их заполняемость ограничена 70% от максимальной вместимости зала при условии выполнения всех санитарных мер и наличия соответствующей лицензии Министерства туризма страны.

Условия въезда в Египет

Пассажиры, которые были в странах, пораженных мутантными штаммами вируса, должны пройти быстрый ПЦР-тест по прибытии в Египет. Если тест окажется положительным, их переведут в медицинское учреждение;

Всем остальным пассажирам, прибывающим в Египет из стран, которые не испытали мутаций, нужно предъявить немодифицированный сертификат прививок с QR-кодом , выданным утвержденной лабораторией. Египет позволяет въезд вакцинированным путешественникам, получившим вторую дозу укола, по крайней мере за 14 дней до путешествия;

Сертификаты должны выдаваться утвержденными лабораториями в странах их происхождения и не должны каким-либо образом меняться. Действительны сертификаты также должны иметь QR-код для проверки;

Пассажирам, которые находились в Индии, Бангладеше, Пакистане, Бутане, Мьянме, Шри-Ланке, Вьетнаме, Бразилии или Латинской Америке за 14 дней до прибытия в Египет, будут проверять сертификаты о прививках ;

Каждый путешественник, не имеющий сертификата о прививках, должен оказать негативный ПЦР-тест по прибытии;

Какие вакцины принимает Египет

Египет принимает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским управлением по лекарственным средствам.

Одобренные вакцины включают Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Sputnik.

По данным Worldometer , по состоянию на 19 июля 2021 года в Египте обнаружено 283 636 случаев заражения коронавирусом, из них 16 439 летальных.

Отметим, ранее министр туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что в стране работают над созданием горячей линии и аудиогидов в музеях украинском языке.

Украинский фотограф Александр Ладанивский сделал удивительные кадры египетской пирамиды Хеопса в необычной перспективе.

Кроме того, в июле украинка на отдыхе в Египте получила серьезные травмы во время парасейлинг.