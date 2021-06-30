Об этом заявил министр туризма Египта Халед аль-Анани. Он отметил, что для туристов из Украины будет возможность обратиться на украинском языке или прослушать экскурсию.

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По словам чиновника с соответствующей просьбой представители украинского правительства обратились в Палату гостиничных компаний Египта. Сейчас этот проект находится в разработке.

Надеюсь, она заработает очень скоро. У туристов будет человек, который разговаривает на украинском ... Вы – очень важный источник выездного туризма, эта просьба всех ваших туристов, поэтому мы это сделаем,

– отметил Халед аль-Анани.

Поэтому "везде в отелях, куда ездят украинцы, появилась украинский язык" добавил он.

Аудиогиды украинский в египетских музеях

Министр отметил, что аудиогиды на украинском будут во всех новых и обновленных музеях. Их оформят с помощью QR-кодов, по которым можно будет загружать и прослушивать экскурсионные материалы.

Халед аль-Анани отметил, что по итогам прошлого года наиболее посещаемыми локациями среди Украинской были исторические музеи в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. А в этом году – Музей египетской цивилизации в Каире.

Он добавил, что правительство Египта планирует обновить 20% действующих музеев и создать еще 20 новых.

Заявление министра туризма Египта: видео

Зверніть увагу! З моменту відновлення туризму у 2020 році Україна є першою країною-джерелом виїзного туризму в Єгипті.