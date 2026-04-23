Ради него снесли часть центра города: чем еще уникален самый большой парламент Европы
Дворец Парламента в Бухаресте является одним из крупнейших административных зданий в мире и уступает по площади только Пентагону. Сооружение возведено как часть масштабной перестройки города, во время которой была снесена значительная часть исторического центра столицы Румынии.
Прямо в центре Бухареста расположено одно из самых известных и одновременно самых противоречивых зданий Европы – дворец Парламента. Это гигантское сооружение, которое сочетает в себе признаки архитектурной роскоши, политической истории и масштабного строительного проекта эпохи Чаушеску. Со ссылкой на Rolandia и Bucharest Through The Lens рассказываем самые интересные детали.
Почему дворец Парламента в Бухаресте считают одним из крупнейших и самых противоречивых зданий мира?
Дворец Парламента, который также известен как "Народный дом", был возведен в период правления Николае Чаушеску как символ его режима и амбициозной программы перестройки города. Для его строительства была снесена значительная часть исторического центра Бухареста, что вызвало масштабные общественные дискуссии как в прошлом, так и сегодня.
Как выглядит дворец: смотреть видео
Какие есть интересные факты о дворце?
- Это одно из крупнейших административных зданий в мире по площади, уступает только Пентагону.
- Внутри насчитывается более тысячи помещений, часть из которых до сих пор не используется.
- Для строительства снесли целые исторические районы Бухареста, включая церкви и жилые кварталы.
- Проект реализовывался как часть масштабной перестройки столицы во времена Чаушеску.
- Здание и сегодня потребляет огромные объемы энергии, по сравнению с потребностями небольшого города.
- Внутри работает Национальный музей современного искусства, который пытается переосмыслить наследие сооружения.
- Несмотря на противоречивую историю, дворец остается одной из главных туристических достопримечательностей Румынии.
- После падения коммунистического режима здание получило новую роль: здесь разместили парламент Румынии, а также открыли культурные институты, которые должны были изменить его символическое значение.
Частые вопросы
