Пока не начался сезон: самый популярный город Хорватии в мае можно увидеть за копейки

Хорватия является одной из самых дорогих стран Европы для пляжного отдыха. Это совсем неудивительно, ведь эта страна соединила в себе чистое Адриатическое море бирюзового оттенка, пляжи, которые окружены сосновыми лесами, живописные скалы и архитектуру, от которой захватывает дух. Но если поехать в Хорватию сейчас, а не ждать высокого сезона, то можно хорошо сэкономить.

24 Канал рассказывает о самом популярном городе Хорватии, который стоит посетить именно в мае – пока его не заполонили толпы туристов с круизных лайнеров, а цены не выросли до небес.

Как дешево посетить Хорватию?

Вы точно слышали о Дубровнике, ведь удивительный средневековый город относится к наследию ЮНЕСКО и славится тем, что именно здесь снимали сериал "Игра Престолов". Всего в 15 километрах от центра города расположен аэропорт, в который из Польши можно долететь за чуть более, как тысячу гривен.

Например, по данным на сайте kiwi.com, дорога с вылетом из Катовице 17 мая и возвращением 26 мая обойдется всего в 2 163 гривны. Это без учета багажа, но опытные бюджетные туристы знают, что можно комфортно путешествовать только с рюкзаком.



Стоимость билетов в Дубровник и обратно из Катовице / Скриншот с kiwi.com

Такая доступная стоимость билетов – это прекрасная возможность бюджетно отдохнуть в одной из самых красивых стран Европы еще до начала высокого сезона. Тем более, что погода в Дубровнике уже достаточно теплая. По данным meteofor, в среднем днем воздух прогревается до +21 градуса. Это идеально для неспешной прогулки по узким улочкам Дубровника, посещения соседних островов и отдыха на пляже.

Куда пойти и что увидеть в Дубровнике?

Летом Дубровник страдает от чрезмерного количества туристов, которые приезжают на один день, чтобы увидеть старый город. Однако в мае можно исследовать величественные городские стены, которые простираются на 2 километра, в спокойном темпе. Когда-то они охраняли город от захватчиков, а сегодня является одним из самых красивых маршрутов, с которого открывается вид на море.

Туристический путеводитель Lonely Planet советует путешественникам, которые приехали в Дубровник, обязательно выпить кофе на главной улице старого города Страдун. Это одно из самых колоритных мест Дубровника – здесь есть каменные здания 17 века, рестораны с террасами и сувенирные магазины.

До 1808 Дубровник был крошечной, но очень развитой республикой. Благодаря морской торговле город процветал. Ежемесячно город выбирал нового гражданина на должность ректора, чтобы никто не мог узурпировать власть. По сей день в Дубровнике сохранился ректорский дворец, где можно увидеть как жили аристократы.

Пляж в Дубровнике / Фото Depositphotos

Вот что еще обязательно надо сделать в Дубровнике:

заказать экскурсию на каяках к острову Локрум;

подняться на гору Срдж, с которой открывается панорама на весь город;

искупаться на пляже Шунь на острове Лопуд – единственном песчаном пляже возле Дубровника;

попробовать устрицы в старом городе.

Где еще можно недорого отдохнуть на море?

Из Польши также есть недорогие билеты в город Бари в Италии. Этот курорт непопулярен среди туристов и здесь преимущественно отдыхают итальянцы. Или же можно полететь в Дуррес в Албании, где цены значительно ниже, чем на других курортах.

О курорте Альмуньекар в Испании украинские туристы знают мало, но здесь царит тропическая атмосфера и есть аж 18 пляжей. Кроме того, это одно из самых солнечных мест в Испании, поэтому даже в мае здесь уже достаточно тепло.