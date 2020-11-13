В Дубае появится новый роскошный плавучий дворец под названием Sea Palace Floating Resort. Он будет представлять собой фешенебельный отель на воде, окружен шестью не менее роскошными подвижными плавучими виллами, которые своим дизайном будут напоминать "стеклянную лодку".

Проект представляет собой гибрид яхты и отеля, который будет оснащен гидравлической системой, чтобы устойчиво держаться на волнах.

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Строительство ведется в прибрежных водах Дубая, напротив района Dubai Marina. Пока готовность курорта к сдаче в эксплуатацию оценивается в 65%.

Стоимость строительства этого отеля составляет 600 миллионов дирхемов (164 миллиона долларов).

"Нептун" – один из плавучих домов, который уже меблирован и продан бизнесмену индийского происхождения Балвиндеру Сане за 20 миллионов дирхемов, сообщает russianemirates.com.



Дом "Нептун" / thenationalnews.com

Дом под названием "Нептун" имеет два этажа, множество балконов и бассейн под открытым небом. На первом этаже – 4 спальни для хозяев, на втором – две для персонала. Также в плавучей вилле есть кухня и гостиная, а вся мебель была создана автомобильным брендом Aston Martin. Здесь будет стеклянный пол, система стерилизации воздуха, переработки мусора и питание солнечной энергией.



Интерьер дома "Нептун" / thenationalnews.com

Этот проект преследует цель – поддержать туристический поток в Дубай в один из городов мира с наиболее уникальными локациями.