У Дубаї з'явиться новий розкішний плавучий палац під назвою Sea Palace Floating Resort. Він буде являти собою фешенебельний готель на воді, оточений шістьма не менш розкішними рухомими плавучими віллами, які своїм дизайном нагадуватимуть "скляний човен".

Проєкт являє собою гібрид яхти й готелю, який буде оснащений гідравлічною системою, щоб стійко триматися на хвилях.

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Будівництво ведеться в прибережних водах Дубаю, навпроти району Dubai Marina. Поки що готовність курорту до здачі в експлуатацію оцінюється в 65%.

Вартість будівництва цього готелю становить 600 мільйонів дирхамів (164 мільйони доларів).

"Нептун" – один з плавучих будинків, який вже мебльований і проданий бізнесмену індійського походження Балвіндеру Сані за 20 мільйонів дирхамів, повідомляє russianemirates.com.



Будинок "Нептун" / thenationalnews.com

Будинок під назвою "Нептун" має два поверхи, безліч балконів і басейн просто неба. На першому поверсі – 4 спальні для господарів, на другому – дві для персоналу. Також у плавучій віллі є кухня і вітальня, а всі меблі були створені автомобільним брендом Aston Martin. Тут буде скляна підлога, система стерилізації повітря, перероблення сміття та живлення сонячною енергією.



Інтер'єр будинку "Нептун" / thenationalnews.com

Цей проєкт має на меті – підтримати туристичний потік в Дубай як в одне з міст світу з найбільш унікальними локаціями.