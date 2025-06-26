Древнейшим озером в Украине считают Шелеховское, что на Сумщине. Оно образовалось около 40 тысяч лет назад, рассказывает 24 Канал.

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Шелеховское озеро – самое древнее в Украине

Площадь озера небольшая – всего лишь 7 гектаров. Но несмотря на это, оно уникальное, и не только из-за возраста. Это природное озеро, возникшее на дне глубокой, покрытой лесной растительностью балки на правом берегу реки Псел.

Вода в озере чистая, даже прозрачная, а растительный мир – чрезвычайно богатый. По берегам растут береза, ива, ольха, рядом в лесу – дубы, а также груши, клены, акации и сосны. В подлеске можно увидеть папоротник и ежевику.



Озеро Шелеховское на Сумщине / Фото "Википедия"

С высоты птичьего полета озеро напоминает огромную разогнутую подкову. Посередине виднеется зеленая точка – это островок, к которому ведет мостик.

Название Шелеховского озера традиционно связывают с сотником Селеховским. По преданию, он когда-то бывал в этих краях в середине 17 века вместе с казаками-переселенцами с Правобережья. Неподалеку можно даже увидеть его усадьбу, а точнее то, что от нее осталось с течением времени.

Шелеховское озеро на карте:

Озеро расположено в пределах Лебединского района на Сумщине, к северу от села Межирич. От областного центра – 38 километров кратчайшим путем.