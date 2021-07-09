"Дороги гурманов": в Украине наконец появится первый гастрогид
Источник:MMR
Проект "Дороги гурманов" разрабатывают в 30-летия Независимости Украины. В список локаций войдут 100 крафтовых производств, продукцией которых стоит попробовать и насладиться.
В результате создадут печатный путеводитель. Он будет в виде карты ярких представителей крафтовой производств из разных уголков страны.
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Что еще известно о гастрогид Украины
Этот проект создали, зоб производители различных масштабов могли найти своих потребителей. А еще - познакомить гурманов с разными вкусностями в разных частях нашей страны.
Кроме того, путешествия с вкусной едой запоминаются лучше! Люди привозят с собой из странствий рецепты или вкусные продукты, эмоции и воспоминания. "Дороги гурманов" поможет открыть для себя новые вкусы, которые не привязаны к заведениям.
Гастрогид будет печатным. Он будет состоять из 5 разделов:
- "Центр и Север";
- "Карпаты";
- "Запад";
- "Юг";
- "Восток".
Путеводитель объединит производителей сыра, устриц, улиток, мяса, яиц, пива, вина, овощей и фруктов со всей страны. Также создадут и сайт, на котором обновлять информацию. Потому что в Украине гораздо больше крафтовых производств, чем 100.
Сейчас есть возможность добавить на карту своих любимых производителей в список. Для этого нужно заполнить форму на сайте гастрогида.