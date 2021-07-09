Як результат створять друкований путівник. Він буде у вигляді карти яскравих представників крафтових виробництв з різних куточків країни.

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Що ще відомо про гастрогід Україною

Цей проєкт створили, зоб виробники різних масштабів могли знайти своїх споживачів. А ще – познайомити гурманів з різними смаколиками у різних частинах нашої країни.

Крім того, подорожі зі смачною їжею запам’ятовуються краще! Люди привозять з собою з мандрів рецепти або смачні продукти, емоції та спогади. "Дороги гурманів" допоможе відкрити для себе нові смаки, які не прив’язані до закладів.

Гастрогід буде друкованим. Він складатиметься з 5 розділів:

"Центр і Північ";

"Карпати";

"Захід";

"Південь";

"Схід".

Путівник об'єднає виробників сиру, устриць, равликів, м'яса, яєць, пива, вина, овочів і фруктів з усієї країни. Також створять і сайт, на якому оновлюватимуть інформацію. Бо в Україні набагато більше крафтових виробництв, ніж 100.

Наразі є можливість додати на карту своїх улюблених виробників до списку. Для того треба заповнити форму на сайті гастрогіду.