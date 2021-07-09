В результате создадут печатный путеводитель. Он будет в виде карты ярких представителей крафтовой производств из разных уголков страны.

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Что еще известно о гастрогид Украины

Этот проект создали, зоб производители различных масштабов могли найти своих потребителей. А еще - познакомить гурманов с разными вкусностями в разных частях нашей страны.

Кроме того, путешествия с вкусной едой запоминаются лучше! Люди привозят с собой из странствий рецепты или вкусные продукты, эмоции и воспоминания. "Дороги гурманов" поможет открыть для себя новые вкусы, которые не привязаны к заведениям.

Гастрогид будет печатным. Он будет состоять из 5 разделов:

"Центр и Север";

"Карпаты";

"Запад";

"Юг";

"Восток".

Путеводитель объединит производителей сыра, устриц, улиток, мяса, яиц, пива, вина, овощей и фруктов со всей страны. Также создадут и сайт, на котором обновлять информацию. Потому что в Украине гораздо больше крафтовых производств, чем 100.

Сейчас есть возможность добавить на карту своих любимых производителей в список. Для этого нужно заполнить форму на сайте гастрогида.