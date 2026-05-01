Этот костел в советский период был складом, а сегодня – это одна из величайших святынь Украины

Доминиканский костел в Чорткове – это один из самых известных неоготических памятников Украины. Его первая святыня на этом месте появилась еще в 1610 году по инициативе владельца города Станислава Гольского, который пригласил доминиканцев и основал монастырский комплекс.

Есть места, которые не просто удивляют архитектурой, они будто "затягивают" в свою историю с первого взгляда. И Доминиканский костел в Черткове именно из таких. Он стоит здесь уже веками, пережил войны, разрушения, смены власти и забвения, но все равно сохранил то особое величие. Со ссылкой на "Украина Инкогнита" и IGotoWorld рассказываем самые интересные детали об этом невероятном месте.

Смотрите также Где расположены руины Червоногородского замка, фото которого попало в "Вики любит достопримечательности"

Почему Доминиканский костел в Черткове считают одной из величайших святынь Украины?

Доминиканский костел в Чорткове – это не просто храм, а настоящая историческая и архитектурная достопримечательность, которая сочетает духовность, драматическое прошлое и величие неоготики. Его полное название костел Матери Божьей, святого Розария и святого Станислава. Это одно из самых узнаваемых сооружений города, которое видно издалека благодаря высоким башням и массивному силуэту.

Как появился костел и как он был частью обороны города?

Первый храм на этом месте построили еще в 1610 году на средства Станислава Гольского. Сначала это был не только религиозный центр, но и оборонительное сооружение: костел окружали стены с башнями, а местные жители прятались здесь во время татарских нападений. Со временем святыня неоднократно разрушалась, приходила в упадок, но каждый раз восстанавливалась.

Какую историю пережил храм в войнах и сменах власти?

Костел видел польских королей Яна Казимира и Яна III Собеского, которые посещали его во время военных походов. Но его история – это не только величие, но и трагедии. В 20 веке храм пережил серьезные испытания: в Первую мировую войну потерял колокола, в советский период был складом, а во время Второй мировой частично разрушен и связан с трагической гибелью доминиканцев. Несмотря на это, он выстоял и сохранился до наших дней.



Доминиканский костел святого Станислава в Тернопольской области / фото Википедии

Как костел приобрел современный вид?

В начале 20 века старое сооружение разобрали частично и построили новый храм в стиле неоготики по проекту архитектора Яна Саса-Зубжинского. Строительство длилось около десяти лет и завершилось перед Первой мировой войной.

Новый костел получил три башни, витражную розетку, каменный декор и черепичную крышу с узором, напоминающий традиционную вышивку. Внутри резной алтарь, скульптуры и орган, который создает особую атмосферу во время богослужений.

Смотрите также Уникальный погреб Колачевского: как в Кривом Роге сохранился редкий объект прошлого

Как добраться до Доминиканского костела в Черткове?

Чертков имеет удобное транспортное сообщение. В город можно добраться автобусами из Львова, Тернополя, Хмельницкого и Черновцов. Также курсируют автобусы из Киева, а частично можно доехать и по железной дороге. От вокзала до центра города всего несколько минут городским транспортом, а сам костел расположен в центральной части Черткова, поэтому найти его очень легко.

Адрес расположения: улица Шевченко, 2, Чортков, Тернопольская область, 48500.

Какие еще подобные локации стоит увидеть туристам?

В Украине есть несколько заброшенных костелов, известных своей историей и архитектурой, в частности костел Яна Непомука, костел Святой Троицы, костел Всех Святых и костел Рождества Девы Марии. Но каждый из них имеет уникальную историю, которая является важной в наше время. Например, Костел Яна Непомука – он построен в 1871 году в неоготическом стиле с элементами ренессанса. Это один из живописных костелов в регионе, известный сохранившимся каменным алтарем.

Также костел Святой Троицы, который был построен в 1807 году графом Яном Стецким. Его судьба – это история польско-украинских войн, революций и социальных катаклизмов. Сейчас остатки святыни стоят на холме как суровый монумент в память – разрушенный фасад, подземелья и каменные фрагменты стен прячут много историй и даже, по легендам, сердце основателя.