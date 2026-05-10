Тишина, снег и первые маршруты: стоит ли туристам ехать в Доломиты в мае

Май в Доломитах – это переходный и немного "недооцененный" период между зимой и летним сезоном, когда горы еще не полностью открыты для активного туризма, но уже начинают оживать после снега.

Доломиты в Италии считаются одним из самых красивых горных регионов Европы, однако май здесь довольно противоречивый период для путешествий. Именно в это время большинство отелей, ресторанов, горных хижин и канатных дорог еще не работают после зимнего сезона, а летний туристический сезон официально стартует только в июне. Несмотря на это, немало туристов все равно приезжают сюда весной ради меньшего количества людей, спокойной атмосферы и невероятных пейзажей, рассказывает Moon Honey Travel.

Какая погода в Доломитах в мае?

Весной погода в Доломитах очень нестабильна. Средняя температура в мае составляет примерно + 15 градусов, однако в горах часто лежит снег, особенно на северных склонах. Также в этот период нередко идут сильные дожди, а иногда снег может выпасть даже в конце месяца. Поэтому путешественникам советуют внимательно проверять погодные условия перед походами и обязательно брать с собой треккинговые палки и специальные накладки на обувь для ходьбы по снегу.

Почему в мае много туристической инфраструктуры закрыто?

Май в Доломитах считают "переходным" сезоном между зимой и летом. Именно поэтому многие канатные дороги, сезонных автобусов, ресторанов и горных приютов еще не открываются для туристов. Обычно не советуют ехать в Доломиты в этот период из-за непредсказуемых погодных условий и почти полностью закрытой туристической инфраструктуры. В то же время конец мая уже значительно лучше для путешествий, ведь некоторые маршруты и канатные дороги начинают работать.

Какие места советуют посетить весной?

Несмотря на трудности, в Доломитах есть немало мест, которые особенно хорошо выглядят именно весной. Одним из самых популярных направлений является долина Валь-Гардена – это живописный регион с небольшими альпийскими деревнями и видами на знаменитые пики Одле.

Валь-Гардена / фото TripAdvisor

Также туристам рекомендуют посетить Валь-ди-Фунес – долину, которая известна своими зелеными лугами, маленькими фермерскими домами и горными вершинами, напоминающие декорации к сказке. Еще одна популярная локация – это озеро Браес, вокруг которого весной можно пройти пешеходным маршрутом длиной примерно 3,6 километра.

Какие маршруты остаются доступными?

В мае туристам советуют выбирать легкие маршруты в долинах и на плато, ведь высокогорные тропы могут быть опасными из-за снега и скользких участков. Среди лучших весенних маршрутов называют долину Валлунга – живописную альпийскую местность с широкими лугами и высокими скалами. Эта тропа подходит даже для семей с детьми. Также популярностью пользуется долина Валь-Фискалина, где весной можно гулять среди горных пейзажей и хвойных лесов.

Долина Валлунга / фото Jen Ahana

Когда лучше всего ехать в Доломиты?

Январь

Пик зимнего сезона с идеальными условиями для лыж, сноуборда и зимних походов, рассказывает Responsible Travel. Погода обычно ясная, солнечная, но холодная. Это один из самых популярных месяцев для зимнего отдыха в горах.

Февраль

Сезон зимних видов спорта продолжается, дни становятся длиннее. Снег стабильный, погода в основном сухая и солнечная. Отличное время для катания и спокойного горного отдыха.

Март

Конец зимнего сезона. Еще можно кататься на лыжах и снегоступах, но снег начинает становиться менее стабильным. Температура немного выше, чем зимой.

Апрель

Переходный месяц между зимой и весной. Большинство подъемников и отелей закрываются, снег активно тает. Это очень тихий период в горах.

Май

Начало туристического сезона для пеших маршрутов. В долинах уже тепло, но на высотах еще лежит снег. Часть маршрутов может быть недоступной.

Июнь

Официальный старт летнего сезона. Открываются отели, маршруты и подъемники. Горы покрываются цветами, но на вершинах еще может оставаться снег.

Июль

Полноценный летний сезон и лучшее время для высокогорных походов. Тепло, все маршруты открыты, но много туристов.

Август

Самый загруженный месяц. Идеальная погода для походов, но много людей из-за отпусков и праздников. Часто проходят фестивали.

Сентябрь

Один из лучших месяцев для посещения. Меньше туристов, приятная погода, красивые пейзажи и альпийский "золотой свет".

Октябрь

Осенний период с яркими цветами. Спокойно, но многие подъемники и отели уже закрываются. Погода прохладная.

Ноябрь

Межсезонье. Очень тихо, большинство туристической инфраструктуры закрыта. Начинают появляться рождественские рынки в городах.

Декабрь

Начало зимнего сезона. Открываются лыжные курорты, появляется стабильный снег. Популярный период из-за Рождества и праздников.

