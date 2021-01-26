Болгария будет требовать во всех приезжих пройти ПЦР-тест на коронавирус. Так правительство хочет остановить распространение "британского" штамма COVID.

Источник: "The Guardian"

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Константин Ангелов на заседании правительства.

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Сегодня мы принимаем шаги, чтобы сделать ПЦР-тесты обязательными для всех путешественников, которые хотят въехать в страну, в частности из Европейского Союза, – сказал Ангелов.

Органы здравоохранения Болгарии отмечают, что пока зарегистрировали восемь случаев заражения новым штаммом, который впервые обнаружили в прошлом году в Великобритании.

На протяжении последних недель в Болгарии значительно уменьшилось количество новых случаев инфицирования, поэтому с 4 февраля планируется снять некоторые ограничения, в частности вновь должны заработать школы, торговые центры и тренажерные залы.