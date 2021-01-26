Болгарія буде вимагати у всіх приїжджих пройти ПЛР-тест на коронавірус. Так уряд хоче зупинити поширення "британського" штаму COVID.

Джерело: "The Guardian"

Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Костянтин Ангелів на засіданні уряду.

Читайте також На море без карантину: Кіпр назвав нові умови в'їзду для іноземних туристів

Сьогодні ми вживаємо кроків, щоб зробити ПЛР-тести обов'язковими для всіх мандрівників, які хочуть в'їхати до країни, зокрема з Європейського Союзу, – сказав Ангелів.

Органи охорони здоров'я Болгарії зазначають, що поки зареєстрували вісім випадків зараження новим штамом, який вперше виявили торік у Великій Британії.

Упродовж останніх тижнів у Болгарії значно зменшилася кількість нових випадків інфікування, тож з 4 лютого планується зняти деякі обмеження, зокрема знову мають запрацювати школи, торгові центри та тренажерні зали.