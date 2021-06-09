Как копия из мультфильма Disney: как найти уникальный замок в Украине

Уолт Дисней для заставки своих мультфильмов срисовал очертания замка в Германии. В Украине есть похожий сказочный замок, и чтобы его увидеть не надо даже пересекать границу.
Недалеко от столицы есть киностудия Victoria Film Studios. Вход в нее оформлен в виде сказочного замка, который ничуть не уступает своим мультипликационным товарищам.
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Как добраться до замка
- Замок расположен в селе Гуровщина, это в направлении Житомира.
- Стоит ехать по трассе Киев – Чоп.
- В 32 километрах от Киева возле разворота в сторону столицы через 100 метров есть поворот.
- Он ведет к украинскому Диснейленду.
Башни и элементы замка / Фото Марии Бондар
Чем уникальна постройка
Украинский Диснейленд стоит того, чтобы сюда приехать. Замковая часть – это вход в киностудию. Здание является уникальным и единственным на территории Украины.
Фасад замка с башней / Фото Марии Бондар
Здесь можно представить себя принцессой или принцем, подождать воображаемого дракона или же сделать романтическую фотосессию. Но, к сожалению, внутрь комплекса не пускают и экскурсии здесь не проводят.
За забором происходит магия кино. Площадь павильонов достигает 36 гектаров. Есть различные съемочные площадки, в частности "Старый Город", "Деревня" и даже "Тюрьма".