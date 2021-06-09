Недалеко от столицы есть киностудия Victoria Film Studios. Вход в нее оформлен в виде сказочного замка, который ничуть не уступает своим мультипликационным товарищам.

К теме Живописные каньоны Украины, на которых должен побывать каждый турист

Как добраться до замка

  • Замок расположен в селе Гуровщина, это в направлении Житомира.
  • Стоит ехать по трассе Киев – Чоп.
  • В 32 километрах от Киева возле разворота в сторону столицы через 100 метров есть поворот.
  • Он ведет к украинскому Диснейленду.

Уникальний замок мов з заставки Діснея під Києва
Башни и элементы замка / Фото Марии Бондар

Чем уникальна постройка

Украинский Диснейленд стоит того, чтобы сюда приехать. Замковая часть – это вход в киностудию. Здание является уникальным и единственным на территории Украины.

Диснейївський замок біля Києва цікаві місця в Україні
Фасад замка с башней / Фото Марии Бондар

Здесь можно представить себя принцессой или принцем, подождать воображаемого дракона или же сделать романтическую фотосессию. Но, к сожалению, внутрь комплекса не пускают и экскурсии здесь не проводят.

Казковий палац біля Києва кіностудія-замокИнтересные элементы здания / Фото Марии Бондар

За забором происходит магия кино. Площадь павильонов достигает 36 гектаров. Есть различные съемочные площадки, в частности "Старый Город", "Деревня" и даже "Тюрьма".