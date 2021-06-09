Неподалік столиці є кіностудія Victoria Film Studios. Вхід до неї оформлений у вигляді казкового замку, який анітрохи не поступається своїм мультиплікаційним товаришам.
До теми Мальовничі каньйони України, на яких повинен побувати кожен турист
Як добратися до замку
- Замок розташований у селі Гуровщина, це у напрямку Житомира.
- Варто їхати трасою Київ – Чоп.
- За 32 кілометри від Києва біля розвороту у бік столиці через 100 метрів є поворот.
- Він веде до українського Діснейленду.
Башти та елементи замку / Фото Марії Бондар
Чим унікальна споруда
Український Діснейленд вартує того, щоб сюди приїхати. Замкова частина – це вхід до кіностудії. Будівля є унікальною та єдиною на території України.
Фасад замку з баштою / Фото Марії Бондар
Тут можна уявити себе принцесою або принцом, почекати на уявного дракона або ж зробити романтичну фотосесію. Але, на жаль, всередину комплексу не пускають та екскурсії тут не проводять.
Цікаві елементи будівлі / Фото Марії Бондар
За парканом відбувається магія кіно. Площа павільйонів сягає 36 гектарів. Є різні знімальні майданчики, зокрема "Старе місто", "Село" та навіть "Тюрма".