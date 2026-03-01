Не дайте себя развести на деньги: хитрость с проездом в Ницце, которую стоит знать всем туристам

Часто, находясь в других странах, можно случайно воспользоваться более дорогими услугами, которые рассчитаны именно на туристов, не знающих местных правил. Поэтому стоит заранее изучить самые выгодные варианты. Ниже вы узнаете, как приобрести дешевый проездной в Ницце и не переплатить.

Одна украинская блогерша anzhelika_chehovska в своем видео поделилась важным советом для путешественников, которые планируют поездку в Ниццу, а именно, как не переплатить за проезд из аэропорта в центр города.

Смотрите также Снегоходы, хаски и северное сияние: что стоит попробовать в Финляндии зимой и сколько это стоит

Как не переплатить за проезд из аэропорта в Ницце?

По ее словам, сразу после прилета туристы часто сталкиваются с автоматами, где стоимость билетов стартует примерно от 10 евро. Многие без лишних вопросов покупают именно такой билет, думая, что это единственный вариант добраться до города.

Как не переплатить за билет в Ницце: смотреть видео

Впрочем, существует способ существенно сэкономить. Схема работает так: от аэропорта нужно сесть на трамвай и проехать две остановки бесплатно. На второй остановке расположены те же терминалы для продажи билетов, однако там уже можно приобрести обычный городской билет примерно за 1,70 евро и спокойно продолжить поездку в центр.

Таким образом, вместо 10 евро за "аэропортовый" тариф можно заплатить в несколько раз меньше, если знать местную особенность. Поэтому перед путешествием в Ниццу стоит заранее ознакомиться с правилами городского транспорта, чтобы не переплачивать с первых минут пребывания во Франции.

Смотрите также Это смертельно опасно: украинцы делятся собственными советами перед поездкой на Тенерифе

Когда лучшее время для посещения Ниццы?

Ницца имеет мягкий средиземноморский климат и более 300 солнечных дней в году, рассказывает Get Your Guide. Каждый сезон здесь имеет свою атмосферу.

Весна (март – май)

Температура до 21 градуса тепла, меньше туристов и много зелени. В марте финиширует легендарная велогонка Париж – Ницца, которая собирает спортсменов и фанатов со всей Европы.

Лето (июнь – август)

Пик сезона с температурой до 29 градусов тепла и почти без дождей. Пляжи переполнены, особенно в августе. В июле город оживает во время Nice Jazz Festival – одного из самых известных джазовых фестивалей Европы.

Осень (сентябрь – октябрь)

Комфортные 24 градуса тепла и теплое море. Туристов меньше, цены более приятные. Во время Дней европейского наследия можно бесплатно посетить исторические здания города.

Зима (ноябрь – февраль)

Самый темный сезон, но температура редко опускается ниже ниже 10 градусов тепла. В декабре работает рождественская ярмарка на площади Массена, а в феврале проходит знаменитый Карнавал в Ницце с цветочными парадами и яркими шоу.

Что интересного увидеть во Франции?