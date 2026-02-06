Туристы массово едут в село с одной улицей ради этого заведения: откуда такой ажиотаж
- Деревня Ворстон известна своей единственной главной улицей и рестораном The Calf's Head, который получает высокие оценки туристов.
- В Ворстоне есть богатая история с доисторическими захоронениями и римскими монетами, а также сохранились исторические здания, такие как коттедж 17 века.
Представьте маленькое село только с одной улицей. Именно здесь расположено на первый взгляд обычное заведение, которое, впрочем, пользуется большой популярностью среди туристов. В чем же его секрет и почему он так привлекает путешественников?
Живописная деревня Уорстон в Ланкашире поражает своей уникальностью: здесь только одна главная улица, а на ней расположен загородный ресторан The Calf's Head, который получил высокие оценки среди туристов, рассказывает Express. Это идеальное место для однодневной поездки на природе, с потрясающими видами на Пендл-Хилл.
Чем уникально село Уорстон?
Село имеет богатый исторический фон: на холме Ворсав найдено доисторическое захоронение, а во время работ в 1778 году обнаружили тысячу римских монет. Также в Ворстоне сохранились древнее бычье кольцо и здания II класса, включая коттедж 17 века и Старый зал 19 века.
Заведение The Calf's Head предлагает гостям меню из свежих региональных продуктов, элитные вина и обед на открытом воздухе с прекрасным видом на деревню. Посетители хвалят уютную атмосферу, великолепную еду и обслуживание.
Обстановка идеальная – в огороженном саду возле ручья, со всем необходимым для комфортного отдыха. Спасибо!,
– пишет отзыв один из туристов на платформе TripAdvisor .
Хотя ресторан выглядит простым, его уютная атмосфера и продуманное расположение делают пребывание максимально приятным. Именно шарм этого заведения очаровывает туристов и оставляет незабываемые впечатления.
- Адрес расположения: Worston, Clitheroe BB7 1QA Англия.
Какие еще заведения достойны внимания туристов?
