6 февраля, 17:49
Туристы массово едут в село с одной улицей ради этого заведения: откуда такой ажиотаж

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Деревня Ворстон известна своей единственной главной улицей и рестораном The Calf's Head, который получает высокие оценки туристов.
  • В Ворстоне есть богатая история с доисторическими захоронениями и римскими монетами, а также сохранились исторические здания, такие как коттедж 17 века.

Представьте маленькое село только с одной улицей. Именно здесь расположено на первый взгляд обычное заведение, которое, впрочем, пользуется большой популярностью среди туристов. В чем же его секрет и почему он так привлекает путешественников?

Живописная деревня Уорстон в Ланкашире поражает своей уникальностью: здесь только одна главная улица, а на ней расположен загородный ресторан The Calf's Head, который получил высокие оценки среди туристов, рассказывает Express. Это идеальное место для однодневной поездки на природе, с потрясающими видами на Пендл-Хилл.

Чем уникально село Уорстон?

Село имеет богатый исторический фон: на холме Ворсав найдено доисторическое захоронение, а во время работ в 1778 году обнаружили тысячу римских монет. Также в Ворстоне сохранились древнее бычье кольцо и здания II класса, включая коттедж 17 века и Старый зал 19 века.

Заведение The Calf's Head / фото TripAdvisor

Заведение The Calf's Head предлагает гостям меню из свежих региональных продуктов, элитные вина и обед на открытом воздухе с прекрасным видом на деревню. Посетители хвалят уютную атмосферу, великолепную еду и обслуживание.

Обстановка идеальная – в огороженном саду возле ручья, со всем необходимым для комфортного отдыха. Спасибо!, 
– пишет отзыв один из туристов на платформе TripAdvisor .

Хотя ресторан выглядит простым, его уютная атмосфера и продуманное расположение делают пребывание максимально приятным. Именно шарм этого заведения очаровывает туристов и оставляет незабываемые впечатления.

Интерьер заведения / фото TripAdvisor

  • Адрес расположения: Worston, Clitheroe BB7 1QA Англия.

Какие еще заведения достойны внимания туристов?

  • Узнайте о лучших заведениях Милана. О них рассказал местный Симоне Барлаам. Среди гастрономических фаворитов он называет Pasticceria Grossi возле площади Удине – любимое место после тренировок, Panificio Storico Vailati на Via Vitruvio с домашней атмосферой, а также Pizzeria da Mimmo вблизи Чайнатауна, с которой связаны детские воспоминания.

  • Или же, знали ли вы, что во Львове есть ресторан, добраться до которого можно только через подъемник. Украинский блогер отметила вкус некоторых блюд, подчеркнув их высокое качество, а также уровень обслуживания, который не уступает ресторанам со звездой Мишлен. Кроме того, туристка похвалила невероятные горные пейзажи, которые открываются из ресторана.

