Сегодня Теребовле исполняется 929 лет: чем может удивить один из древнейших городов Украины
Теребовля – один из старейших городов Украины, с богатой историей, уходящей корнями ещё во времена княжества. Здесь до сих пор можно увидеть достопримечательности, напоминающие о средневековом прошлом.
24 июня Теребовля отмечает День города. В этом году один из древнейших городов Украины празднует свое 929-летие. По случаю праздника 24 Канал собрал интересные факты о Теребовле, а также несколько мест, которые стоит посетить туристам.
Смотрите также: Почему костел Святого Антония в Струсове называют архитектурной жемчужиной Тернопольщины
Какие интересные факты вы могли не знать о городе Теребовля?
- Теребовля впервые упоминается в "Повести временных лет" в 1097 году – именно эту дату считают годом основания города. Благодаря этому она является одним из древнейших городов не только Тернопольщины, но и Украины.
- За свою историю город имел несколько названий: Теребовля, Трембовля, Требевле, Теребовль. Варианты зависели от того, кто упоминал этот населённый пункт – поляки, арабы и другие народы.
- Существует несколько версий происхождения названия города. Большинство ученых связывают его со староукраинским словом "теребити", которое означает "выкорчевывать", "очищать" или "выламывать". Согласно одной из легенд, название может происходить от истории о гибели местного князя и его двух сыновей, на могилах которых поставили три креста – "три боли", что впоследствии трансформировалось в название Триболя, Тримбовля, Трембовля.
- Теребовля также отличается особенностью своего расположения – разница между самой высокой и самой низкой точками города составляет 90 метров.
- За многовековую историю город пережил многочисленные разрушения, которых было более сотни раз, но каждый раз Теребовля восстанавливалась.
- Город пользовался особыми привилегиями от правителей. В частности, король Ян Ольбрахт освободил Теребовля от налогов на восемь лет. Такие привилегии также предоставлялись городу в 1518 и 1530 годах.
Смотрите также Куда сбежать из Львова на выходные: топ-3 локации, поражающие историей и природными пейзажами
Какие интересные места стоит увидеть туристам в Теребовле?
Город делит река Гнизна на Старый и Новый город. Именно в Новой части, основанной в начале 15 века, сегодня сосредоточено большинство архитектурных памятников и туристических достопримечательностей, рассказывает "Украина Инкогнита". Главным украшением Теребовли является замок, первое упоминание о котором датируется 14 веком. Крепость, расположенная на высоком холме, в свое время была важным оборонительным пунктом и неоднократно выдерживала вражеские осады. Сегодня её живописные руины являются одной из самых известных туристических достопримечательностей города.
Еще одной достопримечательностью является оборонительный монастырь кармелитов с костелом Успения Девы Марии. Основанный в 17 веке комплекс окружен мощными стенами и башнями, из-за чего его часто называют небольшой крепостью.
Оборонительный монастырь кармелитов с костелом Успения Девы Марии / фото Андрея Бондаренко
За свою историю монастырь неоднократно подвергался разрушениям во время нападений татар и турок, однако сохранился до наших дней и остается одним из самых ценных исторических сооружений Теребовли.