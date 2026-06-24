24 червня Теребовля відзначає День міста. Цього року одне з найдавніших міст України святкує своє 929-річчя. З нагоди свята 24 Канал зібрав цікаві факти про Теребовлю, а також кілька локацій, які варто відвідати туристам.

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Які цікаві факти ви могли не знати про місто Теребовля?

Теребовля вперше згадується у "Повісті минулих літ" у 1097 році – саме цю дату вважають періодом заснування міста. Завдяки цьому вона є одним із найдавніших міст не лише Тернопільщини, а й України.

За свою історію місто мало кілька назв: Теребовля, Трембовля, Требевле, Теребовль. Варіанти залежали від того, хто згадував про населений пункт – поляки, араби та інші народи.

Існує кілька версій походження назви міста. Більшість науковців пов'язують її зі староукраїнським словом "теребити", яке означає "викорчовувати", "очищати" або "виламувати". За однією з легенд, назва може походити від історії про загибель місцевого князя та його двох синів, на могилах яких поставили три хрести – "три болі", що згодом трансформувалося у назву Триболя, Тримбовля, Трембовля.

Теребовля також має особливість у своєму розташуванні – різниця між найвищою та найнижчою точками міста становить 90 метрів.

За багатовікову історію місто пережило численні руйнування, яких було понад сотню разів, але щоразу Теребовлю відбудовували.

Місто мало особливі привілеї від правителів. Зокрема, король Ян Ольбрахт звільнив Теребовлю від податків на вісім років. Такі привілеї також надавалися місту у 1518 та 1530 роках.

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Які цікаві локації варто побачити туристам у місті Теребовля?

Місто розділяє річка Гнізна на Старе та Нове місто. Саме в Новій частині, заснованій на початку 15 століття, сьогодні зосереджена більшість архітектурних пам'яток і туристичних локацій, розповідає "Україна Інкогніта". Головною окрасою Теребовлі є замок, перша згадка про який датується 14 століттям. Фортеця, розташована на високому пагорбі, свого часу була важливим оборонним пунктом і неодноразово витримувала ворожі облоги. Сьогодні її мальовничі руїни є однією з найвідоміших туристичних принад міста.

Замок у Теребовлі /фото Романа Маленкова

Ще однією визначною пам'яткою є оборонний кляштор кармелітів із костелом Успіння Діви Марії. Заснований у 17 столітті комплекс оточений потужними мурами та вежами, через що його часто називають невеликою фортецею.



Оборонний кляштор кармелітів із костелом Успіння Діви Марії / фото Андрія Бондаренка

За свою історію монастир неодноразово зазнавав руйнувань під час нападів татар і турків, однак зберігся до наших днів та залишається однією з найцінніших історичних споруд Теребовлі.