У селі Струсів, що поблизу Теребовлі на Тернопільщині, розташований костел Святого Антонія і Матері Божої Святого Розарію. Він є головною архітектурною окрасою села, яке вже багато років входить до верхньої частини рейтингу десяти найкрасивіших сіл України та приваблює туристів своїми історичними пам'ятками і мальовничими краєвидами.

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Чим особливий костел Святого Антонія на Тернопільщині?

Як розповідає "Україна Інкогніта", костел будували з 1892 по 1906 рік. Його спорудження фінансував дідич Струсова граф Володимир Баворовський, а згодом, ймовірно, Юзеф Голуховський, до якого перейшло село разом із новозбудованим храмом. Будівлю звели у стилі неоготики та мінімалізму. Саме тому вона не має великої кількості декоративних елементів, але вражає своєю величністю та гармонійністю.

Костел Святого Антонія / фото "Від Тарнополя до Тернополя"

Головною особливістю костелу є його високий шпиль, який вважають найвищим у Тернопільській області. Оскільки храм стоїть на пагорбі, він добре помітний здалеку і ще більше підкреслює красу місцевого краєвиду. Наприкінці 19 століття Струсів був відомим центром каменерізного промислу.

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Місцеві майстри виготовляли сакральні фігури та кам'яні вироби для костелів і цвинтарів Галичини. Основу храму склали великі блоки червоного теребовлянського пісковику, на яких дослідники виявили численні позначки у вигляді цифр, літер, хрестів та інших символів. На їхню думку, це могли бути знаки каменярів, які використовували для обліку роботи та контролю якості виготовлених блоків.

Позначки, що схожі на символи / фото Андрія Капусти

Де розташований костел: дивитись на картах