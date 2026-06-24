24 июня Теребовля отмечает День города. В этом году один из древнейших городов Украины празднует свое 929-летие. По случаю праздника 24 Канал собрал интересные факты о Теребовле, а также несколько мест, которые стоит посетить туристам.

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Какие интересные факты вы могли не знать о городе Теребовля?

Теребовля впервые упоминается в "Повести временных лет" в 1097 году – именно эту дату считают годом основания города. Благодаря этому она является одним из древнейших городов не только Тернопольщины, но и Украины.

За свою историю город имел несколько названий: Теребовля, Трембовля, Требевле, Теребовль. Варианты зависели от того, кто упоминал этот населённый пункт – поляки, арабы и другие народы.

Существует несколько версий происхождения названия города. Большинство ученых связывают его со староукраинским словом "теребити", которое означает "выкорчевывать", "очищать" или "выламывать". Согласно одной из легенд, название может происходить от истории о гибели местного князя и его двух сыновей, на могилах которых поставили три креста – "три боли", что впоследствии трансформировалось в название Триболя, Тримбовля, Трембовля.

Теребовля также отличается особенностью своего расположения – разница между самой высокой и самой низкой точками города составляет 90 метров.

За многовековую историю город пережил многочисленные разрушения, которых было более сотни раз, но каждый раз Теребовля восстанавливалась.

Город пользовался особыми привилегиями от правителей. В частности, король Ян Ольбрахт освободил Теребовля от налогов на восемь лет. Такие привилегии также предоставлялись городу в 1518 и 1530 годах.

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Какие интересные места стоит увидеть туристам в Теребовле?

Город делит река Гнизна на Старый и Новый город. Именно в Новой части, основанной в начале 15 века, сегодня сосредоточено большинство архитектурных памятников и туристических достопримечательностей, рассказывает "Украина Инкогнита". Главным украшением Теребовли является замок, первое упоминание о котором датируется 14 веком. Крепость, расположенная на высоком холме, в свое время была важным оборонительным пунктом и неоднократно выдерживала вражеские осады. Сегодня её живописные руины являются одной из самых известных туристических достопримечательностей города.

Замок в Теребовле /фото Романа Маленкова

Еще одной достопримечательностью является оборонительный монастырь кармелитов с костелом Успения Девы Марии. Основанный в 17 веке комплекс окружен мощными стенами и башнями, из-за чего его часто называют небольшой крепостью.



Оборонительный монастырь кармелитов с костелом Успения Девы Марии / фото Андрея Бондаренко

За свою историю монастырь неоднократно подвергался разрушениям во время нападений татар и турок, однако сохранился до наших дней и остается одним из самых ценных исторических сооружений Теребовли.