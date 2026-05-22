Ничего не подписывайте: что делать, если вы попали под овербукинг в самолете

Только представьте себе: вы целую ночь добирались в аэропорт Польши, Венгрии или Молдовы, стояли на границе, прошли все процедуры в аэропорту и уже мечтаете, как через несколько часов наконец сможете отдохнуть. Но тут перед посадкой вам говорят, что случился овербукинг и места нет. Эта ситуация вполне реальна и она пугает многих туристов.

На самом деле овербукинг на лоукостах происходит реже, чем кажется. Однако все равно важно быть готовым к нему и знать, что делать в такой ситуации. Подробнее рассказала бортпроводница Татьяна Иванихина.

Что делать при овербукинге?

Овербукинг – это ситуация, когда авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем есть мест в самолете. Это обычная практика и на самом деле вполне законная – авиакомпании рассчитывают, что некоторые пассажиры не появятся на рейс, а они, в свою очередь, смогут увеличить прибыль.

Как пишет Independent, около 5% людей обычно не появляются на посадку – у кого-то изменились планы, кто-то банально опоздал. Авиакомпании знают об ориентировочном проценте неявки и именно на такое количество продают избыточных билетов. В этом есть и плюсы, ведь, во-первых, так удается удерживать низкие цены на перелеты, а, во-вторых, туристы, которым нужно куда-то лететь немедленно, могут забронировать билет.

Если вы попали под овербукинг, сразу идите к представителю авиакомпании. Чем быстрее вы подойдете на стойку, тем больше вариантов вам смогут предложить. Есть два варианта:

либо вам принудительно заменят рейс;

или найдут добровольцев, которые вместо вас согласятся не лететь этим рейсом.

Татьяна советует ничего сразу не подписывать – авиакомпании часто дают ваучеры, потому что так им выгоднее. Однако при овербукинге вам обязаны предоставить другой билет и выплатить компенсацию. Для этого обязательно возьмите листочек, который подтверждает, что вам отказано в посадке. Его можно получить у представителя авиакомпании, который стоит на гейте.

Что делать, чтобы не попасть под овербукинг?

Следите за обновлениями в приложении, SMS и e-mail. Часто авиакомпании заранее сообщают об овербукинге.

Проходите регистрацию на рейс как можно раньше.

Имейте при себе контакты авиакомпании.

Если вы не попали на рейс, требуйте зафиксировать решение проблемы в письменном формате.

Если же вам предлагают стать добровольцем и отказаться от своего места на самолете, то хорошо взвесьте все "за" и "против". Компенсация за добровольный отказ может предусматривать новый билет, размещение в гостинице, питание, деньги и тому подобное.

Как пишет Airhelp, по правилам Европейского Союза, в случае отказа в посадке пассажиру выплачивают фиксированную компенсацию. Ее размер зависит от дальности полета и может достигать от 250 до 600 евро. Однако при добровольном отказе компенсацию не выплачивают.

Что еще стоит знать туристам о перелетах?

Ранее мы рассказывали, что делать, если авиакомпания повредила или потеряла чемодан. Главное – не выходить из зоны выдачи багажа и сразу обратиться к стойке Baggage Service Desk, где нужно оформить акт PIR. Далее пассажир должен собрать доказательства повреждения, сохранить багажные бирки и посадочный талон и подать письменную претензию в авиакомпанию. Обычно авиакомпании предлагают ремонт, замену чемодана или денежную компенсацию.

