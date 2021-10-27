В частности, с 25 октября 2021 года правительство Дании отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости коронавирусом. Так, с понедельника ограничения на поездки в Данию были упрощены.

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Дания упростила условия въезда для украинцев

Теперь гражданам Украины для въезда в Данию не нужно делать ПЦР-тест и отправляться на карантин по прибытии.

Украинцы должны предъявить органам пограничного контроля страны COVID-сертификат ЕС или его эквивалент.

Отмечается, что сертификат о вакцинации, выданный украинским Единым порталом государственных услуг "Дія", также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.

Обратите внимание! Сертификат должен подтверждать вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от COVID-19.

Если у гражданина Украины отсутствует COVID-сертификат, то нужно сделать ПЦР-тест в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования (перед въездом в страну – тест не требуется).

Также украинский турист, ранее переболевший коронавирусом, может предъявить справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда (тогда ПЦР-тест по прибытии – не требуется).

Украинец, въезжающий в Данию из стран, которые Дания считает странами с "очень высоким риском инфицирования COVID-19", следует подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19. В противном случае нужно сделать ПЦР-тест сразу по прибытии и самоизолироваться на 10 дней,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве обращают внимание, что правительство Дании может быстро восстановить все ограничения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с появлением за рубежом новых вариантов вируса COVID-19, которые могут представлять риск для страны.

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