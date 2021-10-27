Зокрема, з 25 жовтня 2021 року уряд Данії скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на коронавірус. Так, з понеділка, обмеження на поїздки до Данії були спрощені.

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Данія спростила умови в'їзду для українців

Тепер громадянам України для в'їзду до Данії не потрібно робити ПЛР-тест та вирушати на карантин після прибуття.

Українці повинні пред'явити органам прикордонного контролю країни COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент.

Зазначається, що сертифікат про вакцинацію, виданий українським Єдиним порталом державних послуг "Дія", також приймається, оскільки Україна приєдналася до системи цифрових COVID-сертифікатів ЄС.

Зверніть увагу! Сертифікат має підтверджувати вакцинацію від COVID-19 однією чи двома дозами вакцини, негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від COVID-19.

Якщо у громадянина України відсутній COVID-сертифікат, то потрібно зробити ПЛР-тест впродовж 24 годин після прибуття до Данії в одному з центрів тестування (перед в'їздом до країни – тест не потрібен).

Також український турист, який раніше перехворів на коронавірус, може пред'явити довідку, що підтверджує позитивний результат ПЛР-тесту, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в'їзду (тоді ПЛР-тест після прибуття – не потрібен).

Українець, який в'їжджає до Данії з країн, які Данія вважає країнами з "дуже високим ризиком інфікування COVID-19", потрібно підтвердити повну вакцинацію або одужання від COVID-19. В іншому випадку, треба зробити ПЛР-тест відразу після прибуття та самоізолюватися на 10 днів,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у посольстві звертають увагу, що уряд Данії може швидко відновити усі обмеження в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з появою за кордоном нових варіантів вірусу COVID-19, які можуть становити ризик для країни.

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