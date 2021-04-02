Одна из самых популярных активностей в Египте – дайвинг, ведь тут такой красивый подводный мир. Что стоит знать, сколько надо денег и как решиться?

Журналистка Вероника Миронова занималась дайвингом в египетском Дахабе. Вместе с инструктором Виталием Базаровым рассказали редакции о дайвинге.

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Красное море – идеальное для дайвинга

Если вы никогда раньше не ныряли с аквалангом, то самое время это исправить в Египте, потому что коралловый риф Красного моря поразит самых опытных.

Школы и частные инструкторы помогут вам сделать первое погружение незабываемым. Идеальным спотом для дайвинга считают Дахаб. Одно погружение обойдется примерно в 30 долларов.



Красное море – идеальное для дайвинга / Фото: Вероника Миронова

Кому не стоит заниматься дайвингом?

Это развлечение доступно практически для всех, но есть и категории людей, которым не рекомендуется погружаться:

людям на поздних сроках беременности

людям с болезнями сердца

маленьким детям

Инструкция перед погружением

После того как подбирают костюм и силиконовую маску – проводят короткий курс обучения о том, как дышать скомпресированым воздухом:

трубку необходимо плотно зажать между зубами

дышать нужно ровно и глубоко

в случае необходимости продуть трубки

По желанию вы можете выбрать индивидуальное погружение и тогда инструктор будет заниматься только вами, а не целой группой. Правда, такая услуга обойдется дороже – 75 долларов.



Виталий Базаров готовится проводить инструктаж / Фото: Вероника Миронова

Что делать, если у дайвера приступ паники?

Для начала необходимо сесть в воде на колени и под водой сделать несколько тренировочных вдохов-выдохов.

Сначала охватывает паника, потому что твой мозг отказывается верить, что ты можешь дышать под водой. Но со второй попытки все становится хорошо, – рассказывает Вероника.

Она говорит, что часто у новичков возникает паника. В таких случаях лучше подняться, подышать без трубки, и снова просто опустить голову под воду и попробовать еще раз. Также советует не забывать дышать, ведь в акваланге это можно делать свободно.

Туристка отмечает, что стоит помнить, рядом с вами опытный инструктор. Поэтому просто остановитесь и внимательно следите за ним.

Как происходит дайвинг?

Перед моими глазами начинается что-то невероятное – на морском дне огромный обрыв – глубина резко падает на несколько метров, а на стене этого обрыва коралловые сады. Среди них стайками и одиночные гуляют маленькие и большие разноцветные рыбы, – вспоминает журналистка.



Дайвинг в Египте / Фото: Вероника Миронова

Она замечает, что там и рыбы-попугаи и рыбы-бабочки, и различные медузы, и рыба-астроном, алутеры и даже рифовые скаты. Если повезет, то можно встретить осьминога или коралловую акулу. Если захотите подплыть очень близко – не сомневайтесь, ведь морские обитатели не уплывают, а спокойно крутятся рядом.

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Обычно погружение длится около 45 минут, но если хотите закончить раньше – дайте знак инструктору и он поведет вас на поверхность.

Удачного погружения!