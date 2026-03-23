23 марта, 21:07
Цветение магнолий уже стартовало: где на Закарпатье можно увидеть эту красоту

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • На Закарпатье, в Ужгороде и Мукачево, зацвели магнолии, превращая города в весеннюю фотозону.
  • В Ужгороде магнолии лучше всего цветут на улице Капушанской, а в Мукачево – на улице Ивана Маргитича возле центральной площади.

В Мукачево и Ужгороде начался сезон цветения магнолий. Уже некоторые улицы постепенно покрываются нежными розовыми и белыми оттенками весны.

На Закарпатье, в частности в Ужгороде и Мукачево по состоянию на 23 марта 2026 года уже зацвели магнолии, превращая города в настоящую весеннюю фотозону, рассказывается в одном из постов artprostirlis. Поэтому уже стоит планировать поездку и ловить атмосферу цветения, чтобы сделать яркие фото для соцсетей.

Где в Ужгороде можно увидеть цветение магнолий?

Лучше всего сейчас они цветут на улице Капушанской, возле Соляного переулка – здесь уже можно увидеть роскошные деревья в полном расцвете. Кроме этой локации, магнолии обычно распускаются и в других частях города: в центральных районах, в парках и на тихих улочках Ужгорода, поэтому стоит просто пройтись по городу – и вы непременно наткнетесь на эти весенние красавицы.

Цветение магнолий в Ужгороде / инстаграм ira.mischuk

Где увидеть цветение магнолий в Мукачево?

Как сообщила Мукачевский городской совет, первые нежно-розовые магнолии уже расцвели на улице Ивана Маргитича. Возле центральной площади города, рядом с памятником трубочисту, деревья распустили белоснежные лепестки, напоминая о первых днях весны. Эти хрупкие цветы, полны света и чистоты, привлекают внимание прохожих и создают особую атмосферу спокойствия и надежды.

Цветение магнолий в Мукачево / фото Мукачевского городского совета

Когда начинается сезон цветения других цветов?

  • Мы уже рассказывали, когда будет цветение сакуры в Ужгороде. Хотя все зависит от погоды, обычно сакуры начинают цвести во второй половине апреля – в начале мая.

  • Интересно знать, что сакуры в Ужгороде появились еще в 1920-х годах, когда регион находился в составе Чехословакии. Поэтому, если вы еще не видели цветения вживую, стоит обязательно планировать путешествие в этом году!

Частые вопросы

