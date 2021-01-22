В Евросоюзе до сих пор нет единого мнения по внедрению так называемых "COVID-паспортов" для пересечения границы. Однако в Раде назвали условие появления таких документов у граждан Украины.

Появление COVID-паспортов в украинцев возможна, если это станет требованием ЕС для попадания на его территорию. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

Читайте также Мировой рейтинг паспортов: на каком месте Украина

Также он отметил, что Украина обязательно будет делать электронный реестр вакцинации.

Даже в странах ЕС еще нет единого мнения о том, вводить ли COVID-паспорта. Например, Франция спорит по этому поводу. Я точно могу вас заверить, что Украина будет делать электронный реестр вакцинации, это очень важно для страны, – заявил нардеп.

Насчет "ковидних паспортов" Радуцкий выразил уверенность, что это не будут бумажные паспорта. При этом он говорит, если ЕС потребует от граждан Украины подтверждения вакцинации, в Украине Минцифры уже практически применяет приложение "Действие". Нардеп думает, что в электронном виде в приложение "Действие" будет вноситься информация о вакцине.

"Если это будет требование ЕС, чтобы туда попасть, то мы же не можем лишить своих граждан возможности путешествовать по миру", – отметил парламентарий.