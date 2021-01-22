У Євросоюзі досі немає одностайної думки щодо впровадження так званих "COVID-паспортів" для перетину кордону. Проте у Раді назвали умову появи таких документів у громадян України.

Поява COVID-паспортів в українців можлива, якщо це стане вимогою ЄС для потрапляння на його територію. Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Також він зазначив, що Україна обов'язково робитиме електронний реєстр вакцинації.

Навіть у країнах ЄС ще немає одностайної думки про те, чи вводити COVID-паспорти. Наприклад, Франція сперечається з цього приводу. Я точно можу вас запевнити, що Україна робитиме електронний реєстр вакцинації, це дуже важливо для країни, – заявив нардеп.

Щодо "ковідних паспортів" Радуцький висловив упевненість, що це не будуть паперові паспорти. При цьому він каже, якщо ЄС вимагатиме від громадян України підтвердження вакцинації, в Україні Мінцифри уже практично застосовує додаток "Дія". Нардеп думає, що в електронному вигляді в додаток "Дія" буде вноситись інформація про вакцину.

"Якщо це буде вимога ЄС, щоб туди потрапити, то ми ж не можемо позбавити своїх громадян можливості подорожувати світом", – зазначив парламентарій.