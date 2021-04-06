Из-за обнаженной фотосессии девушек на балконе отеля, в ОАЭ разгорелся международный секс-скандал. 17 "моделей" арестовали, теперь им грозит крупный штраф и тюремное заключение до шести месяцев.

По этому поводу Travel24 подготовил перечень правил поведения в Арабских Эмиратах. Из него вы узнаете, что запрещено в стране.

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Что не стоит делать туристам в ОАЭ?

Наркотики

За попытку ввоза или распространения предусмотрена смертная казнь, а за употребление – тюремное заключение. Часто полиция страны проводит рейды в ночных клубах – переодетые полицейские предлагают психотропные вещества посетителям, и тех, кто "поведется" ждет от 2 до 5 лет тюремного заключения.

Алкоголь

Употреблять алкоголь на улице или находиться в нетрезвом состоянии на улицах запрещено. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения здесь считается очень серьезным преступлением. И доза выпитого совсем не имеет значения.

Вещи, что под запретом

Если захотите провезти изделия из слоновой кости, любые виды оружия и продукцию эротического содержания, то вам выпишут штраф и арестуют. Также здесь нельзя носить с собой продукты содержащие маковое семя, даже булочку.

Фотографии

Законодательство ОАЭ жестко придерживается неприкосновенности частной жизни. За фото людей, сделанные без их разрешения, наказывают строго: нарушителям грозят огромные штрафы и даже тюремное заключение.



В ОАЭ запрещено делать фотографии без разрешения / Фото: UnSplash

Знакомство с местными женщинами

Если захотите познакомиться или просто поговорить с мусульманской женщиной, то сначала хорошо подумайте, ведь можно получить тюремный срок и штраф в размере 60000 дирхам.

Выражения чувств

В ОАЭ запрещено проявлять чувства на людях – за объятия и поцелуи в общественных местах полиция выпишет штраф, а за излишне откровенное поведение можно даже попасть в тюрьму.

Общественный транспорт

Если вы надумали есть и пить – не стоит. Еду и напитки запрещено на всех видах общественного транспорта, а также на станциях и остановках. Поймают со стаканом колы или мороженым – готовьтесь выложить 100 дирхам.

Одежда

Как и во многих исламских странах, женщине не разрешается носить слишком откровенные наряды: платья выше колена, или ту одежду, которая обнажает живот, плечи или спину.



Что запрещено носить в ОАЭ / Фото: UnSplash

Следует отметить, что в том случае, если неподалеку от местных пляжей вы видите знак с перечеркнутым купальником – в купальных костюмах можно находиться только на территории пляжной зоны. Отдыхающие, которые вышли за пределы пляжа в купальниках будут сразу же оштрафованы. Купаться и загорать топлес или голышом категорически запрещено.

Внебрачный секс

Он категорически запрещен в Эмиратах – нарушители могут быть арестованы и наказаны.

"Правило среднего пальца"

Грубая речь или жесты считаются преступлением и наказываются штрафом.

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Наличные

На территории ОАЭ вам обязательно нужно иметь при себе наличные средства на случай непредвиденного штрафа. Если захотите "откупиться" в полицейских – поступок будет расценен как особенно тяжелое нарушение.