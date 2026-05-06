Вы не поверите, что это Италия: малоизвестный средневековый город как будто застыл во времени
- Перуджа, расположена в регионе Умбрия, известна своей средневековой архитектурой и богатой историей.
- Город привлекает туристов джазовым фестивалем Umbria Jazz, а также музеем шоколада Casa del Cioccolato Perugina.
- Долететь в Перуджу из Кракова и обратно можно за 2 тысячи гривен.
Многие люди никогда не слышали о Перудже – городе в регионе Умбрия, который называют "зеленым сердцем" Италии. На первый взгляд, этот город совсем не похож на Италию – вместо традиционной атмосферы Dolce Vita, здесь кажется, что попал куда-то в средневековье.
В последние годы путешественники ищут малоизвестные направления, которые еще не заполонили толпы туристов с телефонами. Ссылаясь на Lonely Planet, мы решили рассказать о малоизвестной Перудже в центре Италии.
Что известно о городе Перуджа в Италии?
Перуджа расположена в 140 километрах к северу от Рима. Этот город имеет очень древнюю историю, ведь его основали племена этруски еще в 6 веке до нашей эры. После того как Рим завоевал город, он сохранил свое стратегическое значение благодаря расположению на холмах. В средневековье Перуджа даже восставала против Ватикана, но Папа Павел III жестоко подавил бунт и приказал выстроить крепость Рокка Паолина над старым городом, из-за чего древние кварталы были разрушены.
Сейчас Перуджа – это узкие улочки, арки и виды на зеленые холмы. Поскольку город стоит на высоте, туристам придется много подниматься и спускаться – удобная обувь обязательна. Перуджа менее туристическая, а потому здесь чувствуется совсем другая атмосфера чем в Риме или Неаполе.
Интересно, что Перуджа популярный город среди любителей музыки со всего мира. Дело в том, что здесь еще с 1973 года ежегодно проходит джазовый фестиваль Umbria Jazz, который длится 10 дней.
Что увидеть и что сделать туристам в Перудже?
- Прогуляться по историческому центру города.
- Перуджа – это родина итальянских конфет Baci Perugina. Любителям шоколада стоит посетить интерактивный музей Casa del Cioccolato Perugina, чтобы узнать историю создания сладостей и продегустировать их.
- Посетить соседний город Дерута, который является одним из крупнейших центров керамики в мире, и поселок Соломео, в котором делают кашемир и изделия из него.
Конфеты Baci Perugina, которые создали в Перудже / Фото Клаудии Гори для Lonely Planet
Как добраться до Перуджи?
А теперь поговорим о самом приятном – путешествие в Перуджу подойдет для бюджетных туристов. По данным kiwi.com, долететь сюда из польского Кракова в мае можно всего за 2 тысячи гривен в две стороны. Это даже дешевле, чем поехать первым классом Интерсити из Львова в Киев и обратно.
Стоимость билетов в Перуджу и обратно в Краков / Скриншот с kiwi.com
Перуджа – это тот город, где архитектура остановилась во времени. В тихом переулке здесь может показаться, что вы в средневековье, а из-за угла сейчас выглянет рыцарь в доспехах. Однако вечером, когда центр города заполняют студенты, приходит понимание, что Перуджа – современный город.
Что еще интересного увидеть в Италии?
Еще один малоизвестный город, который к тому же лежит на берегу Адриатического моря, это – Бари. Сюда также можно долететь за копейки, правда – из Будапешта. Бари является популярным местом для отдыха среди итальянцев, а вот туристы сюда почти не едут.
Частые вопросы
Почему Перуджа является привлекательным направлением для туристов, которые ищут малоизвестные места?
Перуджа является менее туристическим городом, поэтому здесь чувствуется совсем другая атмосфера, чем в более известных городах, таких как Рим или Неаполь. Этот город предлагает узкие улочки, арки и виды на зеленые холмы, что создает уникальный опыт для путешественников.
Какие культурные мероприятия делают Перуджу популярной среди любителей музыки?
Перуджа известна среди любителей музыки благодаря джазовому фестивалю Umbria Jazz, который проходит ежегодно с 1973 года и длится 10 дней. Это привлекает музыкальных энтузиастов со всего мира.
Какие туристические достопримечательности стоит посетить в Перудже?
Туристам стоит прогуляться по историческому центру города, посетить музей Casa del Cioccolato Perugina для знакомства с историей итальянских конфет Baci Perugina, а также исследовать соседний город Дерута – известный своими керамическими изделиями – и поселок Соломео, где изготавливают кашемир.
