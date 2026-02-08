Кенгуру в меню и пингвины на пляжах: что удивило украинку во время путешествия в Австралию

Все мы привыкаем к культуре и образу жизни в своих странах. Поэтому, приезжая в другое место и видя что-то необычное, искренне удивляемся. ведь для местных это обычная обыденность. Именно так удивилась и одна украинская туристка во время своего путешествия в Австралию.

Украинская туристка iamanastasiia поехала в Австралию и поделилась в своем блоге тем, что ее больше всего поразило во время путешествия. Смотрите также Эту реку называют "матерью вод" и она протекает по территории трех климатических поясов Что вас может поразить во время путешествия в Австралию? Тасмания: ближе к ночи на берег выпрыгивают пингвины, чтобы найти пищу. Они громко кричат, могут приближаться к людям, но трогать их запрещено.

Сидней: в городе есть платные и бесплатные дороги. На платных можно сэкономить около часа времени в пути домой. Поражает, что все соблюдают правила дорожного движения – строгие штрафы поддерживают порядок на дорогах.

Ночная жизнь и утренние привычки: в Австралии ночная жизнь менее активна, люди больше наслаждаются утренними пробежками и спортом. Многие заведения работают с 6 – 7 утра, и завтраки считаются важной частью культуры. Пингвины в Австралии: смотреть видео Еда: очень вкусная выпечка, которая практически в каждом заведении. Стоимость продуктов во многих заведениях доступная. Многие заведения азиатской кухни работают допоздна.

Кенгуру: в городе кенгуру не прыгают посреди улиц, но иногда в парках можно увидеть целую колонию. Туристка впервые видела кенгуру вживую и отметила, что они выглядят более опасными, чем на фото. Что интересно, мясо кенгуру доступно во всех магазинах – и это не что-то эксклюзивное. Там это воспринимают так же спокойно, как курятину в Украине. Смотрите также Увидел всю Африку: американский ютубер посетил 54 страны и выделил тройку лучших Мясо кенгуру – это в целом популярное блюдо в Австралии, которое подают во многих ресторанах, обычно средне-жидкой, с гарнирами и специями. По вкусу это дичь: нежнее баранины, с насыщенным вкусом, чем говядина, но одновременно очень постная и не жесткая, пишет Meat / Wine Co. Оно чрезвычайно питательное: содержит много белка, железа, цинка и омега-3, имеет менее 2 процентов жира и особенно ценится среди людей, которые следят за фигурой и питанием. Что может удивить туристов в других странах? Мы уже рассказывали о необычных запретах в Италии, которые могут удивить туристов. С 2019 года сидеть, есть или пить на знаковых Испанских лестницах запрещено. Этот закон действует в рамках мероприятий по сохранению исторических памятников города и также распространяется на другие популярные места, например фонтан Треви.

Или же, что нельзя делать туристам в популярных странах. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено фотографировать правительственные здания и военные объекты. Возле них туристам лучше даже не задерживаться.

