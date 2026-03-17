Эти две реки пересекаются под прямым углом, но не смешиваются: как это возможно
- В польском городе Вонгровец две реки, Велна и Нельба, пересекаются под прямым углом, но их воды почти не смешиваются.
- Пересечение этих рек является результатом инженерной работы, а особое течение сформировалось из-за определенных физико-химических нюансов.
Может показаться, что здесь какое-то нарушение законов физики. Ведь в польском городе Вонгровец две реки пересекаются под прямым углом, после чего каждая течет дальше в своем направлении.
Воды при этом почти не смешиваются – явление единственное в Польше и одно из немногих во всей Европе. Со ссылкой на wiadomosci.wp.pl рассказываем об этом подробнее.
Польские реки Велна и Нельба пересекаются под углом 90 градусов, но не смешивают воды: почему так?
Первое, что важно понять – это не природное явление. Пересечение рек Велна (Wełna) и Нельба (Nielba) в польском Вонгровце – результат инженерной работы человека.
Первый канал на этом месте прорыли еще монахи-цистерцианцы в средневековье, как отмечает wagrowiec.eu – для отвода воды из окружающих лугов и для питания мельничного пруда. Но решающее преобразование состоялось в 1883 – 1884 годах.
Тогда местная водная компания провела масштабные мелиоративные работы и перенесла главное русло Нельбы к старому цистерцианскому каналу, который пересекал реку Велна. Цель была сугубо практическая – защитить город от наводнений и поддерживать уровень воды для работы мельницы.
Что получилось в результате – никто особо не планировал, но физика здесь вполне реальная, хотя и неочевидная. Дело в том, что обе реки имеют разные физико-химические свойства – разную температуру, разный уровень кислорода, разный pH, содержание фосфора и нитратных соединений. Благодаря этому всему вода одной реки буквально протекает под водой другой.
Реки не смешиваются, примерно как две разных жидкости разной плотности в одном стакане. Интересно, что и водоворотов в месте пересечения нет – оба течения движутся практически прямолинейно, без отклонений и возмущений.
Ну, и какая же история без неожиданного финала: в нескольких километрах вниз по течению, на другом конце Вонгровца, Нельба таки впадает в Велну – и реки наконец-то объединяются. В городе, к слову, есть пешеходная набережная и специальная смотровая площадка с мостиком, что позволяет стоять почти над точкой пересечения и наблюдать, как два потока скользят друг мимо друга.
Какие другие водные чудеса мира стоит увидеть каждому?
Ниагарский водопад. Он стоит на границе США и Канады и имеет высоту 53 метра. Самый удивительный факт – 90% рыб, которые сносит течением через водопад, остаются живыми, потому что пена у подножия служит естественной подушкой. А под водопадом скрыты гидроэлектростанции, поэтому Ниагара одновременно является и туристическим чудом, и серьезным источником энергии.
Водный лес на Хайнане. На этом китайском острове есть уникальная природная зона – тропические джунгли с подвесными мостами, многочисленными водопадами и экзотическими растениями. Это одно из немногих мест в Китае, где можно одновременно ощутить атмосферу настоящих джунглей и традиционной культуры острова.
Частые вопросы
Почему воды рек Велна и Нельба в Польше не смешиваются?
Воды рек Велна и Нельба не смешиваются из-за разных физико-химических свойств, разной температуры, уровня кислорода, pH, а также содержания фосфора и нитратных соединений. Это позволяет воде одной реки протекать под водой другой без смешивания.
Каким образом произошло пересечение рек Велна и Нельба?
Пересечение рек Велна и Нельба в польском Вонгровце стало результатом инженерной работы человека. Местная водная компания в 1883 – 1884 годах перенесла главное русло Нельбы, чтобы защитить город от наводнений.
Что происходит с реками Велна и Нельба после пересечения?
В городе есть пешеходная набережная и смотровая площадка, где можно наблюдать, как два потока скользят друг мимо друга. А вот после пересечения, через несколько километров, река Нельба таки впадает в Велну, и реки наконец объединяются.