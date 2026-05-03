Мадагаскар – это не про львов и пингвинов из мультика: чем на самом деле удивляет этот уникальный остров

В массовом сознании слово Мадагаскар очень часто ассоциируют с одноименным популярным мультфильмом. Но если вы туда собрались, чтобы посмотреть на львов, зебр, жирафов, бегемотов и пингвинов – то зря.

Такие животные там не живут, но собираться не прекращайте – ведь реальный Мадагаскар на самом деле намного интереснее. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем обо всем этом подробнее.

Что стоит знать о настоящем Мадагаскаре перед поездкой на этот удивительный остров?

Мадагаскар – четвертый по площади остров в мире после Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео. Площадь его – около 587 тысяч квадратных километров, то есть остров больше, чем Франция, и чуть меньше, чем Украина. А расположен он в Индийском океане в 400 километрах от восточного побережья Африки.

Особенность этого заметного на глобусе клочка суши в том, что он отделился от суперконтинента Гондвана около 180 миллионов лет назад. И с тех пор развивался самостоятельно, почти совсем не испытывая никаких внешних воздействий.

География там разнообразна. На востоке лежат влажные тропические леса, на западе – сухие лиственные леса и саванны, в центре есть горное плато в 800 – 1500 метров, а на юге – полузасушливые "колючие леса" с уникальной для Земли растительностью. Самая высокая точка страны – гора Марумукутру в 2876 метров над уровнем моря.

История Мадагаскара имеет свои "фишки". Заселили остров относительно поздно по человеческим меркам – где-то 2000 лет назад, а первые люди пришли с Борнео – да, это аж там, где Малайзия. Собственно, малагасийский язык там государственный – рядом с французским, хотя Мадагаскар был колонией Франции недолго, всего 64 года.

Перед этим, что интересно, в XVIII – XIX веке остров объединило малагасийское государство Имерина под правлением королей и королев из династии Мерина. В целом культура острова сочетает европейские, африканские, азиатские и арабские влияния.

Но главная особенность его – это биоразнообразие. Реальный Мадагаскар превосходит любой мультфильм, ведь здесь более 90% дикой природы является эндемичной, то есть не существует больше нигде на Земле. Львов, зебр, жирафов, бегемотов и пингвинов здесь никогда не было и нет, зато есть более 100 видов лемуров, от самого маленького примата в мире мышиного лемура до самого большого – индри (или бабакото).

Из восьми известных видов баобабов в мире шесть являются эндемичными именно для Мадагаскара, и некоторым деревьям более 800 лет. Также здесь живет фосса – эндемичный хищник, похожий одновременно на кота и мангуста. А еще почти 100 видов хамелеонов, то есть около половины всех хамелеонов планеты, и, конечно, священные зебу.

Как пишет портал madagascar-tourisme.com, быки зебу – это символ всех ценностей малагасийской культуры. Они сопровождают местных всю жизнь: в шкуры заворачивают детей, взрослые вместе с зебу обрабатывают рисовые поля, а черепами и рогами украшают могилы.

К слову, население Мадагаскара на 2026 год оценивают в примерно 33 миллиона человек. К сожалению, сейчас это одна из беднейших стран мира, что мешает использовать ее туристические сокровища во всем их потенциале. Но люди очень гостеприимные и всегда рады каждому посетителю.

Относительно туристических магнитов, которые обычно советуют как must visit, то их список длинный. Выделим только 5 самых интересных:

Цинги-де-Бемарага в западной части острова. Это массив карстовых известняковых шпилей до 100 метров высотой с каньонами, подземными реками и лесами внутри. В этом заповеднике живут не менее 42 видов млекопитающих, из которых 35 являются эндемичными.

Аллея баобабов вблизи Морондавы. Это самая фотографируемая локация острова – целая улица из гигантских деревьев, которые похожи на перевернутые, подсвеченная на рассвете и закате. Именно их силуэты стали неофициальным символом Мадагаскара.

Национальный парк Ранумафана. Это тропические леса с 13 видами лемуров, более 100 видами птиц и 55 видами лягушек среди густых гор. А еще там есть горячие источники, в которых можно расслабиться после длительного хайкинга по джунглям.

Остров Нуси-Бе на северо-западе. Здесь туристы почувствуют милоту главного пляжного курорта Мадагаскара, познав местные коралловые рифы, дайвинг и наблюдение за горбатыми китами с июля по сентябрь. Добавляем к этому плавание с гигантскими морскими черепахами на соседнем острове Нуси-Сакатия.

И как не вспомнить о городе Антананариву, который местные называют Тана. Это столица страны с королевским дворцом на высоком холме Аналаманга. И недалеко от нее – Амбохиманга, священное место для малагасийцев, бывшая резиденция королей с мощной крепостью.

Популярным туристическим направлением, и недаром, является Занзибар. Кроме теплого Индийского океана, здесь много других интересностей. К примеру, в старой части острова, городе Стоун Таун, рядом с султанскими дворцами и мечетями есть музей Фредди Меркьюри – ведь легендарный вокалист Queen родился именно здесь в 1946 году.

Также интересным является Фес в Марокко. Его называют старейшим из четырех "императорских городов" страны, а медина здесь (старый город) признана ЮНЕСКО лучше всего сохранившейся средневековой городской тканью в мире – здесь более 9000 улиц и ни одной машины, а единственный способ ориентироваться – местный гид.