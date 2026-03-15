От Петры до самой низкой точки Земли: интересные факты об Иордании – одной из самых крутых стран Азии
- Иордания вмещает более 100 тысяч археологических и религиозных памятников, в частности Петру, римские храмы и библейские горы.
- Петра, одно из Новых семи чудес света, была столицей набатейской торговой империи, известной уникальной архитектурой.
В Иорданию едут за ощущениями, которые трудно описать словами. Представьте, как вы идете по узкому ущелью, стены которого возвышаются на 80 метров над головой, а в нескольких шагах вдруг возникает Петра.
Многие люди в этот момент переживают определенный катарсис. И это только одна локация, а Иордания в целом предлагает гораздо больше. Благодаря материалам visitjordan.com рассказываем об этом подробнее.
Смотрите также Это был самый гостеприимный народ Азии с городами, намного старше Рима: самое интересное об Иране
Петра – только начало: что стоит знать об Иордании на Ближнем Востоке?
Иордания является небольшой страной площадью чуть менее 90 тысяч квадратных километров – на карте Украины ее можно было бы разместить 6 раз, и еще осталось бы много места. Однако на ее территории более 100 тысяч археологических и религиозных памятников. Это римские храмы, набатейские города, замки крестоносцев, библейские горы и тому подобное.
Иордания кажется однородной, но на самом деле там три разных мира. На западе – рифтовая долина с рекой Иордан, Мертвым морем и плодородными сельскохозяйственными равнинами. В центре – нагорье с умеренным климатом, зелеными холмами и большинством городов страны, включая столицу Амман. А на востоке – Сирийско-Аравийская пустыня, которая забрала где-то 80% всей территории страны.
На крайнем юге спряталась Акаба – единственный выход Иордании к морю, небольшой участок берега Красного моря с одними из лучших коралловых рифов Ближнего Востока. А между нагорьем и пустыней простирается Вади-Рам – защищенная зона на более 720 "квадратах", где песчаниковые скалы достигают 1700 метров. Лоуренс Аравийский называл этот пейзаж "величественным, как образ Бога".
Бесспорно, главная звезда Иордании и одно из Новых семи чудес света – это Петра, как справедливо отмечает trafalgar.com. Набатеи начали строить ее около 300 года до нашей эры и превратили в столицу торговой империи, через которую проходили караваны с аравийскими пряностями, египетскими тканями и китайским шелком. Секрет города в его расположении – он защищен со всех сторон скалами и доступен только через узкие ущелья.
Центральный вход в Петру – ущелье Сик длиной в 1,2 километра. Прежде всего открывается Аль-Хазне (Сокровищница) – фасад в 43 метра высотой, вырезанный прямо в розовом песчанике. Далее начинается настоящий город – тысячи гробниц, храмы, улицы, хорошо сохранившийся театр на 8500 мест, а еще дальше – Монастырь Аль-Дейр, куда ведут 800 каменных ступенек и где открывается вид на бескрайний каменный лабиринт.
Мертвое море часто ассоциируют с Израилем, но фактически оно расположено в Иорданской рифтовой долине. Причем на 430 метров ниже уровня океана, то есть именно здесь – самая низкая точка суши на Земле. А пустыня Вади-Рам с красно-оранжевым марсианским пейзажем и скальными надписями, которым более 4000 лет, знаменита еще и по фильмам – здесь снимали "Марсианина", "Звездные войны" и "Лоуренса Аравийского".
Мало кто знает и об Иерихонском пути и Дороге царей – одной из старейших торговых дорог мира, которая пролегает через всю Иорданию с севера на юг. Ехать по ней медленно и останавливаться в каждом городке – отдельный вид туристического наслаждения. А еще в Иордании есть город Мадаба, где пол одной из церквей – это древневизантийская мозаичная карта Святой Земли VI века, которая до сих пор сохранилась и поражает детализацией.
Напоследок вспомним о горе Небо, где Моисей якобы в последний раз взглянул на Землю обетованную, и откуда в ясную погоду действительно видно Иерусалим. Ехать сюда комфортнее всего с марта по май и с сентября по ноябрь – летом на равнине температура доходит до 38.
Важно! Иорданию давно называют одной из самых безопасных стран Ближнего Востока, как отмечает tourism-review.com. Однако из-за боевых действий в 2026 году ситуация напряженная, поэтому пока стоит отложить туда визит.
Какие интересности о туристических местах других регионов Азии стоит знать?
Город Маусинрам в Индии – самое влажное место на Земле, куда туристы специально едут смотреть на ливни. Каждый год там выпадает более 11 тысяч миллиметров осадков – больше, чем где-либо на планете. Бонус – потрясающая природа: водопад Нохкаликай, один из самых высоких в мире, расположен именно здесь.
Массовый туризм в Таиланде возник после Вьетнамской войны. Там появились большие американские военные базы, а солдаты приезжали туда на отдых. Именно тогда Паттайя, сейчас один из самых известных курортных городов Азии, превратилась в популярное туристическое место.
Частые вопросы
